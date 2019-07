Stasera in tv 2 luglio 2019 The Resident, Storie Maledette e Rosy Abate – La Serie

Stasera in tv martedì 2 luglio 2019 su Rai 1 potremo seguire The Resident, in prima tv con tre episodi mentre Canale 5 propone Rosy Abate – La Serie in replica con Giulia Michelini. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche la semifinale Inghilterra – Stati Uniti del campionato mondiali femminile Francia 2019; inoltre, Freedom – Oltre il confine, Fantozzi in Paradiso, La vacanza perfetta con Francesco Facchinetti e In onda. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 2 luglio 2019. Su Rai 1 c’è The Resident. Alle 21:25 in prima tv gli episodi Crisi d’identità, Errore fatale e Costi quel che costi – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è il Campionato Mondiale di calcio Femminile Francia 2019 – Semifinale Inghilterra – Stati Uniti, in campo dalle 20:45 – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Storie Maledette. Alle 21:15 il secondo e ultimo appuntamento di Franca Leosini con Antonio Ciontoli – qui le anticipazioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 2 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – La Serie. In replica alle 21:30 la fiction del 2016 con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini– Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Transformers 3. Alle 21:20 il film diretto da Michael Bay del 2011, con Shia Labeouf, Josh Duhamel, Rosie Huntington – Consigliato no – Su Rete 4 c’è Freedom – Oltre il confine. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Roberto Giacobbo – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 stasera il programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Telese – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Fantozzi in Paradiso. Alle 21:30 il film diretto da Neri Parenti del 1993, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro – Consigliato sì – Su Nove c’è La vacanza perfetta alle 21:25 con Francesco Facchinetti – Consigliato sì