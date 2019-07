Conto alla Rovescia: ecco il nuovo programma di Gerry Scotti

Era fra i rumor della scorsa stagione televisiva ma poi inspiegabilmente il programma è stato lasciato “riposare” fino a data da destinarsi. Eppure, forse senza alcuna gran sorpresa, questo progetto è tornato in auge ed è stato ufficializzati nei Palinsesti Mediaset della prossima stagione tv 2019 – 2020: stiamo parlando di Conto alla Rovescia, un nuovo quiz show condotto da Gerry Scotti per il preserale di Canale Cinque.

Ma cosa sappiamo su questo programma? Ecco tutti i rumor e le anticipazioni apparse negli scorsi giorni su Conto alla Rovescia.

Conosciamo molti dettagli in merito a questo nuovo quiz dal titolo Conto alla Rovescia. Il quiz andrà in onda su Canale 5 – molto probabilmente a fine 2019 nel periodo natalizio e sarà condotto da Gerry Scotti. A produrre lo show è DryMedia: una società sorella di Magnolia Tv.

La gara prova a riportare il mondo dei quiz al classico gioco con tanti concorrenti in sfida per il posto di campione, un po’ come si usava nel decennio scorso. In ogni puntata, infatti, si sfideranno ben 5 concorrenti. Alla fine di ogni manche, un concorrente verrà eliminato; in questo percorso ad imbuto ne resterà soltanto uno che poi tenterà di conquistare il montepremi in palio. Il campione in carica entrerà in gioco solo dalla seconda manche, così da dargli un piccolo vantaggio.

Le varie manche di gara dovrebbero portare i seguenti nomi: Passo o Chiudo, Le Eccezioni, Le 5 Opzioni, I Vasi Comunicanti, Il Duello (che mette in sfida i due concorrenti arrivati alla fine) e Time Out (il gioco che permetterà al campione di puntata di vincere un premio in denaro).

Sono due le caratteristiche fondamentali che devono avere i concorrenti in gara stando a quanto rivela l’annuncio dei casting ancora aperti: una buona cultura generale ed essere rapidi. Se il primo criterio è piuttosto ovvio trattandosi di un quiz, la seconda peculiarità lascerebbe intendere che sarà un quiz che vedrà il tempo al centro del meccanismo di gara.

Queste sono le meccaniche di gioco scovate da DavideMaggio.it alcune mesi fa ma, con tutta probabilità, Conto alla Rovescia potrebbe esser stato migliorato o corretto in uno o più parti. In attesa di vederne la versione ufficiale, Gerry Scotti sarà ancora per molto tempo al timone di Caduta Libera: nuove puntate verranno trasmesse fino a settembre sotto il nome estivo di Caduta Libera Splash.

