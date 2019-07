Stasera in tv 5 luglio 2019 Una voce per Padre Pio, La sai l’ultima e Paura d’amare

Stasera in tv 5 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Una Voce per Padre Pio con la conduzione di Flavio Insinna e la partecipazione di tanti artisti del mondo dello spettacolo. Canale 5 invece propone risate con La sai l’ultima ed Ezio Greggio. Tra i programmi in tv in onda oggi in prima serata anche il film in prima tv La madre dei miei sogni, La Grande Storia su Rai 3 con Paolo Mieli e ancora Chicago Med, il film Paura d’amare, Basic Instinct e La notte dei record con Enrico Papi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 5 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Una Voce per Padre Pio. Alle 21:15 Flavio Insinna padrone di casa di un appuntamento che compie 20 anni. Sul palco ci saranno anche Al Bano, Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Francesco Testi e la Grande Orchestra “I suoni del Sud” diretta dal Maestro Alterisio Paoletti – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è La madre dei miei sogni. In prima tv stasera alle 21:20 il film diretto da Jake Helgren del 2018, con Sunny Mabrey, Audrey Whitby, Lili Sepe – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La Grande Storia. Alle 21.20 un nuovo appuntamento con Paolo Mieli, stasera titolo della puntata I muri – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 5 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è La sai l’ultima? Digital Edition. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Ezio Greggio, Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista. Tra risate e barzellette ospiti Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Med. Alle 21.20 in prima tv gli episodi Sii sincero, Nessuna paura e Fidati del tuo istinto – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Basic Instinct. Alle 21.30 il film per la regia di Paul Verhoeven del 1992, con Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Dorothy Malone – Consigliato sì

Su La7 c’è Paura d’amare. Alle 21:15 il film diretto da Garry Marshall del 1991, con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Nathan Lane, Kate Nelligan – Consigliato sì – Su Tv8 c’è La notte dei record. Alle 21:30 in replica Enrico Papi conduce lo show per i Giunness World Records – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori Fratelli di Crozza. Alle 21:30 Maurizio Crozza con il meglio dell’ultima stagione – Consigliato sì