Stasera in tv 8 luglio 2019 Temptation Island e Non sposate le mie figlie

Stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 su Rai 1 va in onda il film Non sposate le mie figlie mentre Canale 5 continua con Temptation Island e la conduzione di Filippo Bisciglia. Inoltre, oggi in prima serata anche Fast and Furious, il film Contrattempo, la serie tv Hawaii Five-0 e ancoraQuarta Repubblica con Nicola Porro e Astronaut Wives Club in prima tv con quattro episodi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 8 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Non sposate le mie figlie. Alle 21:25 il film diretto da Philippe De Chauveron del 2014, con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan – Consigliato no – Su Rai 2 c’è Hawaii Five-0. Alle 21:15 appuntamento con la serie tv che in prima tv propone Incidenti e Identità nascoste – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Contrattempo. Alle 21:20 il film per la regia di Oriol Paulo del 2016, con Mario Casas, Ana Wagener, José Coronado – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 8 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island. Alle 21:30 Filippo Bisciglia conduce un nuovo appuntamento con le nuove coppie e le nuove tentazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Fast and Furious. Alle 21:20 il film per la regia di Rob Cohen del 2001, con Paul Walker, Vin Diesel – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 Nicola Porro propone una nuova puntata del suo talk show tra economia e politica. Tra gli ospiti anche Salvini intervistato da Porro – Consigliato sì

Su La7 c’è Astronaut Wives Club. Alle 21:15 in prima tv gli episodi Launch, Protocol, Retroattitude e Liftoff – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Missione Goldfinger. Alle 21:35 il film datato 1964 con la regia di Guy Hamilton e con Sean Connery, Honor Blackman, Gert Fröbe – Consigliato sì – Su Nove c’è Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini. Alle 21:25 il film diretto da Chris Columbus del 2010, con Logan Lerman, Pierce Brosnan – Consigliato sì