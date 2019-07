Temptation Island news, Andrea e Jessica accusati di aver finto: la loro difesa

Andrea e Jessica sono una delle coppie di questa edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5 con Filippo Bisciglia. Loro sono, sicuramente, una delle coppie più chiacchierate del programma. Jessica si è subito avvicinata a uno dei single e questo ha scatenato il pubblico di Temptation Island. Ma adesso la coppia è accusata di aver finto all’interno dell’isola delle tentazioni. Anche l’influencer Deianira Marzano la pensa così. “Questa coppia ha scambiato Temptation Island per una fonte di pubblicità. Lui per il suo negozio di parrucchiere e lei per farsi comprare da lui tutte le borse firmate che le servono” ha affermato Deianira.

“È davvero molto grave soprattutto perché questo ragazzo che scatena pena nelle persone perché piange, in realtà, sta facendo solo una farsa. Ma che piangi a fare? Qua gli unici che devono piangere siamo noi perché volete prenderci in giro” ha poi continuato l’influencer. Vari siti importanti hanno parlato della faccenda fino a che poi non sono arrivate delle dichiarazioni dai diretti interessati.

Andrea e Jessica di Temptation Island 2019: tutto per pubblicità? La coppia risponde alle accuse

Andrea e Jessica di Temptation Island hanno finto all’interno del programma di Canale 5 solo per farsi pubblicità? Anche il pubblico della trasmissione inizia a fare delle ipotesi. Jessica e Andrea però sono voluti intervenire tramite i social network per smentire le accuse nei loro confronti. “Tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità” ha affermato lei. “Nessuno dei due si era messo d’accordo, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar” ha detto invece lui. Ma i gossip sul loro conto si placheranno dopo queste dichiarazioni dei diretti interessati? A questo punto anche Raffaella Mennoia è voluta intervenire sulla questione. Vediamo che cosa ha affermato.

La redazione di Temptation Island parla della situazione di Jessica e Andrea dopo i rumors sull’inganno nel programma: interviene anche Filippo

Dopo i vari rumors anche la redazione di Temptation Island ha deciso di intervenire sulla questione mettendo le cose in chiaro su Jessica e Andrea. “Ho visto e letto un sacco di stro**ate negli ultimi giorni di chi li ha avvistati in un ristorante mano nella mano, a chi si è permesso di dire che tutto ero organizzato non so per quale scopo” ha detto Raffaella Mennoia. “Non solo dando degli imbecilli a noi, anzi a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione” ha poi continuato. Ma non finisce qui perché anche il conduttore di Temptation Island ha voluto spendere delle parole sulla situazione. “Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione” ha affermato Filippo Bisciglia. “Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’, che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere” ha poi continuato l’amatissimo presentatore dell’isola delle tentazioni.

E allora, a questo punto, il pubblico crederà alla storia? Voi cosa ne pensate di Jessica e Andrea?