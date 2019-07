Mara Venier in prima serata a Natale con La porta dei sogni

Mara Venier non lascia, anzi raddoppia. C’era chi pensava che la conduttrice non volesse concedere il bis cedendo il timone di Domenica In. E invece zia Mara, dopo il grande successo di questa ultima edizione del programma di Rai 1 torna e raddoppia con un appuntamento in prima serata. Confermata oggi la presenza di Mara in prime time nella giornata di presentazione dei palinsesti della Rai. La Venier condurrà nelle feste di Natale un programma dal titolo La porta dei sogni, un programma che, come ha ribadito oggi la direttrice di Rai 1 Teresa de Santis, si baserà sulle emozioni.

MARA VENIER TORNA NELLA PRIMA SERATA DI RAI 1 CON LA PORTA DEI SOGNI: ECCO DI COSA SI TRATTA

Un nuovo grande show per celebrare la vita, le storie e le emozioni delle persone. La porta dei sogni è uno show che celebra le storie, i sentimenti, i sogni e le relazioni delle persone, attraverso spettacolari momenti in studio ed emozionanti filmati, in una sorta di dimensione cinematografica ( e speriamo che non ricordi la stanza del cinema di Domenica Live con il film della propria vita altrimenti chi la sentirebbe la d’Urso). Persone che vogliono realizzare il sogno di una vita, persone che vogliono trasformarsi, ricongiungersi con affetti lontani, persone che vogliono chiedere scusa o semplicemente dire grazie, che cercano un perdono o vogliono fare una sorpresa. Un galà delle emozioni, uno “shiny floor studio” show elegante, che grazie ad una spettacolare messa in scena, unisce la forza dello spettacolo evento al calore delI’emotainment classico. Insomma ci verrebbe da dire una sorta di C’è posta per te della Rai senza però le litigate trash che tanto piacciono al pubblico di Canale 5.

Staremo a vedere che cosa succederà. Andrà in onda nel periodo natalizio per cui si punterà a un ascolto medio, non ci sono probabilmente grandi pretese. Vedremo! Prima di giudicare, come sempre, bisogna toccare con mano.