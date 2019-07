Benedetta Rinaldi fuori da UnoMattina: lo sfogo della conduttrice sui social

Non è la sola “trombata” illustre della prossima stagione televisiva della Rai, anzi i nomi sono tanti. Basti pensare ad Antonella Clerici, a Cristina Parodi, a Federico Quaranta: volti molto amati del piccolo schermo che non ci saranno nella prossima stagione televisiva. E non ci sarà neppure lei: Benedetta Rinaldi lascia UnoMattina o meglio, viene cacciata da UnoMattina. E se per il suo compagno di viaggio Franco di Mare è stato trovato uno spazio nella seconda serata di Rai 1, per lei invece, ci sarà un anno da “mamma” come ha scritto nella sua biografia sui social, modificandola proprio ieri nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai. Avevamo capito che Benedetta Rinaldi non sapeva ancora quale sarebbe stato il suo futuro nell’ultima puntata di UnoMattina quando non aveva dato l’arrivederci al suo pubblico ma, dopo una serie di filmati dedicati al suo lavoro nel programma del mattino di Rai 1, si era solo limitata a salutare.

A giudicare dal suo sfogo sui social, forse però, si aspettava altro.

BENEDETTA RINALDI CACCIATA DALLA RAI SI SFOGA SUI SOCIAL

Ieri la conduttrice ha modificato sui social la sua biografia:

Pur facendo bene non sempre si può piacere. Facevo Unomattina. Ora sono mamma a tempo pieno aspettando di tornare a fare ancor meglio tv.

Le parole di Benedetta Rinaldi sui social:

Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si riparte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine.

Ed ecco il tweet

Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si riparte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine. pic.twitter.com/vqc5AnMC7V — Benedetta Rinaldi (@benerinaldi) July 9, 2019

La Rinaldi ha poi “retwettato” come si dice in gergo, tantissimi messaggi di persone comuni e non, che non riescono a capire il motivo del suo allontanamento dal programma di Rai 1. Le dinamiche dell’azienda ormai risultano essere sempre più complicate da comprendere anche per noi, che cerchiamo di capirne di tv. Ma in una Rai che sceglie di mandare Beppe Convertini a condurre Linea Verde scacciando l’uomo dei record, Federico Quaranta ( esperienza e professionalità da vendere) ci si può aspettare davvero di tutto.

