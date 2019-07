Alessandro e Javier dopo Temptation Island 2019 sul trono di Uomini e Donne?

Alessandro e Javier sono due dei ragazzi single dell’ultima edizione di Temptation Island. I due tentatori non stanno certo passando inosservati all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia. Anzi, Alessandro e Javier hanno smosso delle emozioni, e forse anche dei sentimenti, nel villaggio delle fidanzate. Ad essere colpite dal fascino e dai modi di fare di Alessandro e di Javier sono state Jessica e Ilaria. Alessandro e Jessica sono sempre più vicini ma anche Javier e Ilaria si stanno conoscendo meglio, scatenando il nervosismo dei loro fidanzati. Ma cosa ne sarà di Alessandro e Javier dopo Temptation Island? Per loro sarebbe già pronto il trono di Uomini e Donne.

Alessandro e Javier saranno davvero i prossimi tronisti di Uomini e Donne?

Ancora è molto presto per capire se Alessandro e Javier usciranno da Temptation Island insieme alle due ragazze che stanno cercando di tentare eppure il gossip impazza già. Nonostante la vicinanza e l’intesa sempre più vincente tra i due single e Jessica e Ilaria, pare che i due tentatori di Temptation Island siano già pronti per sbarcare a Uomini e Donne. Cresce sicuramente la curiosità dei fan del programma di Maria De Filippi riguardo ai possibili nuovi nomi che siederanno sul trono nella prossima stagione. Da qualche settimana, infatti, circolano alcuni rumors che riguardano proprio i prossimi tronisti di Uomini e Donne. Il nome di Alessandro si fa sempre più frequente sul web ma, da poco, si è aggiunto anche quello di Javier.

Uomini e Donne trono classico: due tentatori saranno i nuovi tronisti. Semplici indiscrezioni o è tutto vero?

Si tratta di semplici indiscrezioni oppure c’è davvero la possibilità di vedere Alessandro e Javier seduti sul trono della prossima edizione di Uomini e Donne? Al momento, non abbiamo niente di ufficiale. Non ci resta che attendere la fine di Temptation Island per capire, intanto, se la conoscenza tra Alessandro e Jessica e quella tra Javier e Ilaria sia qualcosa di serio. Successivamente, potremmo sicuramente capirne di più in attesa delle notizie ufficiali da parte del programma di Maria De Filippi.