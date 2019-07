Stasera in tv 16 luglio 2019 The Resident e Rosy Abate – La Serie

Stasera in tv martedì 16 luglio 2019 su Rai 1 va in onda The Resident in prima tv mentre su Canale 5 possiamo seguire Rosy Abate – La Serie, in replica. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Chicago Fire, il film Un tirchio quasi perfetto, Squadra Speciale Cobra 11 con i nuovi episodi e ancora Johnny Stecchino e In Onda. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 16 luglio 2019. Su Rai 1 c’è The Resident. Alle 21:25 la fiction in prima tv con gli episodi Fantasmi, Tutta la colpa alle infermiere e Brutti risvegli e rapaci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Squadra Speciale Cobra 11. In prima tv alle 21:20 gli episodi Sopravvivenza e Bollywood – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Un tirchio quasi perfetto. Alle 21:20 il film francese diretto da Fred Cavayé del 2015, con Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt – Consigliato no

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 16 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – La Serie. Alle 21:15 in replica la fiction diretta da Beniamino Catena, Leonardo D’Agostini del 2016, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Fire. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Punto di rottura, Patto col diavolo, Il trasferimento – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quelli della luna. Alle 21:30 un nuovo programma al debutto con Giampiero Mughini, per la prima volta in veste di conduttore e per 4 appuntamenti – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35. David Parenzo e Luca Telese ricoprono la prima serata – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Johnny Stecchino. Alle 21:30 il film del 1991 diretto da Roberto Benigni con Beniamino Catena, Leonardo D’Agostini del 2016, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini – Consigliato sì – Su Nove c’è La leggenda degli uomini straordinari. Alle 21:25 il film diretto da Stephen Norrington del 2003, con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson – Consigliato sì