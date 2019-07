Teresa De Santis a Io e Te spiega perchè la Rai ricorda Camilleri con Conversazione su Tiresia

Forse il pubblico si sarebbe aspettato di vedere una replica de Il commissario Montalbano come omaggio ad Andrea Camilleri. Ma lo scrittore siciliano non è solo questo è anche tanto altro. Ed è per questo motivo che Teresa de Santis, come ha spiegato anche nella puntata di Io e Te in onda oggi 17 luglio 2019 su Rai 1, dedicata all’intellettuale venuto a mancare questa mattina, ha fatto una scelta importante. Non una mossa acchiappa ascolti ma una decisione coerente con quello che è lo spirito del servizio pubblico. Mandare in onda Conversazione su Tiresia forse non farà impennare gli ascolti di Rai 1 ma di certo renderà omaggio a un grande uomo come Camilleri.

LEGGI QUI IL MESSAGGIO DI ADDIO PER ANDREA CAMILLERI DI LUCA ZINGARETTI

TERESA DE SANTIS SPIEGA PERCHE’ LA RAI RICORDA MONTALBANO CON CONVERSAZIONE SU TIRESIA

La prima messa in onda del monologo con Andrea Camilleri protagonista, non entusiasmò per ascolti, ma del resto si tratta di un’opera per persone che amano questo tipo di narrativa. La de Santis sa bene che si corre un altro rischio anche questa volta ma Rai 1 deve necessariamente fare servizio pubblico. Ecco le sue parole nello studio di Pierluigi Diaco:

Sono tecnicamente quei momenti di coraggio ma necessari. Ho deciso di mandare in onda una cosa che sicuramente avrebbe fatto a botte con l’auditel e scontando qualcosa sugli ascolti ma che rientrava per quanto mi riguarda evidentemente nella missione di servizio pubblico. Conversazione su Tiresia è il testamento spirituale di Andrea Camilleri, c’è dentro tutto se stesso in questa conversazione narrativa.

LEGGI QUI NEL DETTAGLIO TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER RICORDARE CAMILLERI SU RAI 1

Facendoci un attimo cinici e pensando solo alla questione ascolti, possiamo anche dire che la Rai non corre poi un grandissimo rischio visto che settimana scorsa Super Quark ha registrato degli ascolti molto molto bassi scendendo sotto i 2 milioni di spettatori.

Appuntamento quindi a stasera con Conversazione su Tiresia subito dopo una puntata speciale di Porta a Porta dedicata proprio ad Andrea Camilleri.