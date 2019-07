Stasera in tv 18 luglio 2019 Don Matteo 11, The Circle e il principe e il pirata

Stasera in tv 18 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill ovviamente in replica; mentre Canale 5 propone Il principe e il pirata. Tra i programmi tv in onda stasera anche Improvviserai con Ale e Franz ma non solo, il film The Circle con Tom Hanks ed Emma Watson, Fuori dal coro con l’ultima puntata, In Onda e Spider Man 2. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 18 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:25 in replica la fiction diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica con gli episodi Ancora bambina e Scegli me – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Improvviserai. Alle 21:20 lo spettacolo di Ale e Franz senza copione ma con dei suggerimenti e la presenza di Alessandro Betti, Maria Di Biase e Gigi e Ross – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è The Circle. Alle 21:20 il film diretto da James Ponsoldt del 2017, con Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Il principe e il pirata. Alle 11:15 va in onda il film del 2001 di e con Leonardo Pieraccioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago P.D. Alle 21:20 appuntamento con tre episodi in prima tv: Nel mirino, Politica e Il mostro – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:30 l’ultima puntata con Mario Giordano – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 questa sera il programma di approfondimento condotto da Luca Telese e David Parenzo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Spider Man 2. Alle 21:30 il film per la regia di Sam Raimi del 2004, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Elizabeth Banks – Consigliato sì – Su Nove c’è Tutta la verità. Alle 21:30 per il ciclo Nove racconta si parla dei casi giudiziari più terribili degli ultimi anni – Consigliato no