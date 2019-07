Stasera in tv 22 luglio 2019 Temptation Island e Amiche da morire

Stasera in tv 22 luglio 2019 su Rai 1 va in onda il film Amiche da morire con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia. Tra i programmi tv di oggi in prima serata la serie tv Hawaii Five-0 con due episodi in prima tv, La meccanica delle ombre, in prima tv anche Gone con due episodi, L’Impero del Sole e Agente 007 – Si vive solo due volte. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 22 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Amiche da morire. Alle 21:25 il film del 2013 diretto da Giorgia Farina con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five – 0. Alle 21:15 in prima tv gli episodi Un Natale speciale e La retata – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La meccanica delle ombre. Alle 21:20 il film per la regia di Thomas Kruithof del 2016, con François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA LUNEDI’ 22 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Filippo Bisciglia e le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco e sono ancora in gioco – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è The Fast and the Furiuous: Tokyo Drift. Alle 21:20 il film diretto da Justin Lin del 2006, con Lucas Black, Bow Wow, Daniel Booko, Brandon Brendel – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Gone. In prima tv alle 21:30 La bambina scomparsa e La corsa – Consigliato sì

Su La7 c’è L’Impero del sole. Stasera in tv alle 21.15 il film per la regia di Steven Spielberg del 1987, con John Malkovich, Miranda Richardson, Christian Bale, Ben Stiller – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Si vive solo due volte. Alle 21:35 il film diretto da Lewis Gilbert del 1967, con Sean Connery, Akiko Wakabayashi – Consigliato sì – Su Nove c’è Earth from Space – Le meraviglie del pianeta. Alle 21:25 la vita del piante vista dallo spazio – Consigliato sì