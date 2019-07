Uomini e Donne news, Raffaella Mennoia annuncia una novità: arriva una comunicazione importante

A quanto pare a grande richiesta arrivano le interviste ai protagonisti del trono classico di Uomini e Donne! Visto che le ultime coppie nate nel programma, in particolare quelle della seconda “mandata” del trono classico, sono scoppiate manco fossero bolle di sapone e il pubblico vuole vederci chiaro, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di dare delle risposte per mettere i puntini sulle “i” come si sul dire in questi casi. Ad annunciare la novità è stata Raffaella Mennoia che, dal suo profilo social ha annunciato che sta per arrivare un sorta di puntata speciale. Come potrete capire e immaginare, non essendo il momento di Uomini e Donne, per quello che riguarda la programmazione di Canale 5, le interviste in questione andranno in onda su Witty, il sito ufficiale di tutti i programmi di Maria De Filippi.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: ARRIVANO LE INTERVISTE DELLE DUE TRONISTE

Raffaella Mennoia quindi ha spiegato che da venerdì saranno disponibili su Witty le interviste fatte alle due coppie che non sono più tali. Parliamo, come avrete capito, di Angela Nasti e Alessio Campoli e di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià ( procede invece a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che sono felici e innamorati più che mai).

In questa sorta di puntata speciale dedicata al dopo, i protagonisti saranno chiamati a raccontare quello che è accaduto. La Mennoia sottolinea che da mesi i fans del programma continuano a chiedere spiegazioni visto che i diretti interessati non sono stati molto chiari sui social. Inoltre si è persino parlato di accordi vari tra i protagonisti di questi due troni. E anche il fatto che Angela Nasti sia già felicemente fidanzata con un altro ragazzo ha destato molti sospetti nel pubblico che segue il programma di Canale 5 e crede nel lavoro fatto dalla redazione.

Non ci resta quindi che aspettare i video con le interviste dei quattro “sotto lente di ingrandimento” per ascoltare finalmente tutte le campane e farci una idea.