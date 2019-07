Ilary Blasi e Francesco Totti pronti per la sit com Casa Totti: le news da Chi

Il giorno del matrimonio della sorella di Ilary Blasi abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di quanto agli italiani piaccia la famiglia Totti! Il video del sacerdote che interroga il capitano in chiesa, è finito su tutte le testate giornalistiche nazionali e non solo. Ed è quindi chiaro che Mediaset abbia fatto davvero bene a puntare su Ilary Blasi e Francesco Totti per un nuovo progetto. In arrivo, come annunciato già da mesi, la sit com che vede protagonisti proprio Francesco Totti e Ilary. Sono i nuovi Sandra e Raimondo? Vedremo anche perchè il successo, più che dal mondo del piccolo schermo, potrebbe arrivare dallo streaming e dai social.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più con le ultime news sulla sit com che arrivano direttamente dalla rivista Chi, con il numero in edicola questa settimana.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI PRONTI A LANCIARE LA SIT COM CASA TOTTI

Ecco le anticipazioni lanciate da Gabriele Parpiglia pochi minuti fa sui social:

N ESCLUSIVA SU CHI: FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI HANNO INIZIATO I LAVORI PER LA LORO SITCOM CASA TOTTI. PRIMI OSPITI CONTATTATI: EMMA MARRONE E TEO MAMMUCARI

Ciak si gira in casa Totti: ecco svelato il motivo per cui l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi, da sempre gelosi della loro privacy da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata. La coppia ha iniziato a girare la loro sitcom formato famiglia Casa Totti. Lo rivela in esclusiva il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio. Amici, risate, gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione, questi gli ingredienti delle due “puntate zero” finora registrate. E Chi svela in anteprima quali saranno i primi due ospiti d’onore di Casa Totti: Teo Mammucari, collega della Blasi (insieme hanno condotto Le iene) e la cantante Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary. Al momento non c’è ancora una data di messa in onda precisa, ma la voglia di finire il prodotto e poi offrirlo in primis a Mediaset è tanta.

