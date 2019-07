Stasera in tv 23 luglio 2019 The Resident e Rosy Abate – La Serie

Stasera in tv 23 luglio 2019 The Resident in prima tv con due episodi mentre Canale 5 in replica propone Rosy Abate – La Serie. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche Squadra Speciale Cobra 11 con due nuovi episodi, Quelli della luna con Giampiero Mughini e ancora La Corte, In Onda, il film di e con Leonardo Pieraccioni Il pesce innamorato e In the Name of the King. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv martedì 23 luglio 2019. Su Rai 1 c’è The Resident. Alle 21:24 in prima tv Corri dottore corri ed Eclissi del cuore – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Squadra Speciale Cobra 11. In prima tv alle 21:20 gli episodi Ricatto elettronico e La testimone – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La Corte. Alle 21:20 il film diretto da Christian Vincent del 2015, con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen – Consigliato no

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 23 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – La Serie. Alle 21:15 in replica gli ultimi episodi della fiction diretta da Beniamino Catena, Leonardo D’Agostini del 2016, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini – Il mistero della Playa è svelato – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Fire. Alle 21:20 in prima tv Veri eroi e Coinquilini – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quelli della luna. Alle 21:30 il secondo appuntamento con il programa condotto da Giampiero Mughini, Stasera tra gli altri protagonisti Roberto Palpacelli, ex astro nascente del tennis italiano. Inoltre, i ritratti di Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, Marco Pantani, Mario Balotelli, Christian Vieri, Andre Agassi, Alberto Tomba e Mike Tyson – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 David Parenzo e Luca Telese con il programma di approfondimento in prime time – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il pesce innamorato. Alle 21:30 stasera il film del 1999 di e con Leonoardo Pieraccioni e con Yamila Diaz, Paolo Hendel, Patrizia Loreti – Consigliato sì – Su Nove c’è In the Name of the king. Alle 21:25 va in inda il film diretto da Uwe Boll del 2007, con Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies – Consigliato sì