Stasera in tv 26 luglio 2019 Quando parla il cuore e La sai l’ultima

Stasera in tv 26 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Quando parla il cuore mentre su Canale 5 potremo seguire La sai l’ultima. Tra i programmi tv di stasera anche tre episodi in prima tv di Chicago Med, il film Quando l’amore si spezza, La Grande Storia, Training Day e X- Factor Il Sogno con i momenti più belli del talent e ancora I migliori fratelli di Crozza e TUT – Il destino di un faraone. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv venerdì 26 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Quando parla il cuore. In prima tv alle 21:25 il film tv diretto da Gauri Shinde del 2012, con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Quando l’amore si spezza. Alle 21:20 il film per la regia di Jon Cassar del 2016, con Morris Chestnut, Regina Hall, Romany Malco – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La Grande Storia. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Paolo Mielidal processo di Norimberga alla misteriosa organizzazione segreta Odessa – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA VENERDI’ 26 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è La sai l’ultima? Alle 21:30 appuntamento con la finale del varietà condotta Ezio Greggio con la partecipazione come in ogni puntata di Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Med. Alle 21:20 in prima tv gli episodi La legge è legge, Delirio condiviso e Nata così – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Trainign Day. Alle 21:30 il film per la regia di Antoine Fuqua del 2001, con Ethan Hawke, Denzel Washington, Scott Glenn, Tom Berenger – Consigliato no

Su La7 c’è TUT – Il destino di un faraone. Alle 21:15 il film del 2015 diretto da David Von Ancken con Ben Kingsley, Avan Jogia, Nonso Anozie, Sibylla Deen – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X-Factor – Il Sogno. Alle 21:30 una maratona con i momento più belli delle ultime edizioni del talent – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori Fratelli di Crozza. Alle 21:30 il meglio dell’ultima stagione di Fratelli di Crozza – Consigliato sì