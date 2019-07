Uomini e Donne, Alessio Campoli e i dubbi su Angela Nasti: “Quanto sei stata vera?”

In questi minuti sono state pubblicate su Witty le interviste dei protagonisti di Uomini e Donne insieme a Raffaella Mennoia. Immancabile, tra questi, Alessio Campoli. Lui è stata la scelta di Angela Nasti eppure le cose tra di loro sono cambiate immediatamente dopo la fine del programma di Maria De Filippi. Ora è il turno di Alessio per raccontare tutta la verità su come sono andate le cose con la ex tronista. Alessio è andato a Napoli da Angela dopo il rientro di lei da Ibiza insieme alla famiglia. “Già in quei giorni ho notato che c’era qualcosa che non andava” afferma Campoli.

Alessio Campoli parla di Angela Nasti dopo la scelta a Uomini e Donne: cosa non ha funzionato realmente?

Durante una giornata passata a Ischia, Alessio Campoli si rende finalmente conto che le cose tra lei e Angela Nasti non stavano andando come avrebbero dovuto. Ne parlano a cena e lei confessa di non sentirsi spontanea come lo era a Uomini e Donne. Alessio ha avuto la necessità di capire subito cosa stava accadendo. “Alessio io lo so che tu sei intelligente e che hai capito che c’è qualcosa che non va” avrebbe detto Angela Nasti a Campoli.

L’ex corteggiatore di Angela Nasti ha avuto l’impressione che la ragazza non riuscisse a chiudere la storia. Il giorno dopo però è proprio Alessio a chiudere. “Tu resta a Napoli, io torno a Roma. Lei mi ha detto non so se volevo arrivare a una decisione del genere. Non dico che ha voluto prendere la palla al balzo però non mi è sembrata tanto contraria a quello che stavo dicendo” racconta Alessio Campoli.

Nei giorni a seguire, come sappiamo, Angela Nasti è stata protagonista di numerose critiche da parte del popolo del web e Alessio Campoli è intervenuto in suo soccorso difendendo la sua ex ragazza. Alessio ha poi parlato anche del paragone con Sara Affi Fella. “Io non l’ho voluta pensare così marcia da subito. Quello che ho vissuto io qua dentro lo so. Ho messo tutto me stesso rispettando tutti, dal programma a lei” dice Campoli. Ad oggi però Alessio mette in dubbio tutto, complice l’inizio di una nuova relazione per Angela Nasti.

Alessio Campoli parla di una situazione ambigua. “Quanto sei stata vera nei quattro mesi di percorso?” si chiede adesso l’ex corteggiatore. Alessio confessa di essersi sentito preso in giro dopo aver scoperto la nuova relazione di Angela e tutto quello che ne è conseguito, compresi i vari rumors sul fatto che la Nasti conoscesse il suo nuovo fidanzato già da tempo. Alla fine dell’intervista poi, Alessio confessa di essere rimasto male per tutto quello che è successo. Campoli ha vissuto male la situazione complici anche i numerosi gossip che hanno visto al centro dell’attenzione lui e Angela Nasti. Tornando indietro direbbe ancora di sì all’ex tronista mentre ad oggi non è fidanzato e non frequenta alcuna ragazza.