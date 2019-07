Uomini e Donne news, la verità di Angela Nasti: “Finita? Per me non è proprio iniziata”

I protagonisti di Uomini e Donne sono stati intervistati da Raffaella Mennoia per Witty e, tra questi, immancabile anche l’ex tronista Angela Nasti. Di lei abbiamo parlato a lungo, tutti i giornali ne hanno parlato. Adesso però è arrivato il momento per Angela Nasti di raccontare la sua di verità. A distanza di due mesi dalla scelta a Uomini e Donne, Angela Nasti sorride. “Non è successo nulla di particolare. Uscita dal programma non ci siamo trovati” afferma così l’ex tronista parlando, ovviamente, di Alessio Campoli. “Io non mi sento neanche di dire è finita perché per me non è proprio iniziata” confessa la sorella della più nota Chiara Nasti.

Angela Nasti non da la colpa a nessuno per la fine della sua storia con Alessio Campoli immediatamente dopo la scelta a Uomini e Donne. Alessio e Angela sono stati tre giorni insieme dopo la fine del programma di Maria De Filippi e la Nasti afferma di essersi divertita però tra lei e Campoli c’era distanza. La Nasti è poi partita in vacanza insieme alla sua famiglia ricevendo numerose critiche.

Al ritorno di Angela, la coppia si è vista a Napoli. “Pure a Ibiza non sentivo la sua mancanza” confessa Angela Nasti di fronte a Raffaella Mennoia. L’ex tronista di Uomini e Donne non era chiaramente presa dal ragazzo e lo afferma anche lei stessa. “Io non ci volevo stare” sono ancora le parole di Angela Nasti riguardo all’inizio della relazione con Alessio Campoli. Eppure lei sembrava molto felice. Effettivamente, la Nasti ha poi ricevuto una valanga di critiche ed è anche stata paragonata a Sara Affi Fella, super nota per lo scandalo a Uomini e Donne. “Io sono entrata in questo programma single, libera da qualsiasi cosa. Se avessi finto sarei stata proprio un’attrice!” risponde così Angela Nasti.

Angela Nasti ha anche presentato la sua scelta ai suoi genitori che hanno subito apprezzato Alessio. “Presentazione velocissima perché io non volevo” spiega adesso Angela. Anche tornando indietro, nonostante tutto quello è successo, la Nasti sceglierebbe ancora Alessio.

La Mennoia apre poi l’argomento Luca, l’altro corteggiatore di Angela nel programma. La Nasti afferma di non averlo mai più sentito dopo Uomini e Donne. Attualmente però l’ex tronista è fidanzata! “Mi hanno detto che già lo conoscevo e non è assolutamente vero” afferma Angela Nasti riguardo al suo nuovo fidanzato, conosciuto pochissimo tempo fa a Ibiza. “Ho perso proprio la testa, non mi interessa niente di nessuno. Proprio innamorata folle!” confessa la ex di Alessio. La Nasti non pubblicava le foto con Campoli perché non era innamorata, cosa che adesso invece fa con il suo nuovo partner.

A parte tutto però Angela Nasti ha solo belle parole per Alessio, nonostante tutta la situazione. L’ex tronista si era realmente affezionata al ragazzo ma alla fine non è andata come pensavano.