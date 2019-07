Fiore del deserto film in prima tv stasera su Canale 5: la trama

Nella domenica di Canale 5 arriva un’altra storia vera. Questa sera andrà in onda il film Fiore del deserto che racconta una storia realmente accaduta. Il film trasmesso in prima visione il 28 luglio 2019 ci aspetta dalle 21,20 su Canale 5. Waris Dirie è la protagonista della storia raccontata in Fiore del deserto, una ragazza , oggi affermata modella, che è arrivata dall’Africa all’Europa in cerca di riscatto. La sua è una storia comune a molte donne somale, almeno nella parte che riguarda l’infanzia. Non tutte infatti riescono a riscattarsi come lei ha fatto. Infibulazione quando aveva solo 4 anni, promessa in sposa a un uomo più grande di lei: Waris sa e comprende che non è questa la vita che vuole. E la sua storia è la storia della protagonista di Fiore del deserto in onda oggi su Canale 5. Un lungo flashback ci porterà indietro nel tempo, quando Waris era solo una della tante nomadi che pensavano di essere condannate per sempre. E invece oggi Dirie è una modella famosa in tutto il mondo, vive a Londra e ha anche potuto raccontare la sua storia.

La nuova vita di Waris inizia quando ha 13 anni: capisce che è arrivato il momento di scappare, di lasciare la sua famiglia e lo fa. Nel film Fiore del deserto si racconta il suo viaggio, la sua rinascita ma non si dimenticano le ferite dell’anima che resteranno per sempre impresse dentro di lei. Il film si ispira all’autobiografia che la modella ha scritto per raccontare la sua storia.

FIORE DEL DESERTO FILM PRIMA TV OGGI 28 LUGLIO 2019 SU CANALE 5: LA TRAMA

Waris è solo una bambina quando arriva nel cuore di Londra, una città che non conosce, in un paese in cui si parla una lingua diversa dalla sua. Conosce però delle persone speciali, e tra queste anche una fotografa che si rende subito conto del suo potenziale. E’ una ragazza bellissima.

La vita di Waris però nasconde delle ferite: è scappata di casa dopo aver subito l’infibulazione e dopo che i suoi genitori l’hanno promessa in sposa a un uomo più grande di lei ( per lui sarebbe stato il suo quarto matrimonio). Dalla Somalia a Londra con la speranza di cambiare per sempre il suo destino. E’ questo il viaggio che Waris compie…

Non aggiungiamo altro e vi invitiamo a seguire il film Fiore del deserto in onda questa sera su Canale 5.