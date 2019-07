Stasera in tv 29 luglio 2019 Black or White e Temptation Island

Stasera in tv 29 luglio 2019 su Rai 1 potremo seguire il film Black or White con Kevin Costner mentre Canale 5 propone Temptation Island. Tra i programmi in tv di oggi in prima serata anche Gone in prima tv con due episodi, Hawaii Five-0, La mano sulla culla e ancora il film del 1954 20.000 leghe sotto i mari e Il mistero di Sleepy Hollow. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 29 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Black or White. Alle 21:25 il film per la regia di Mike Binder del 2014, con Kevin Costner, Octavia Spencer, Jillian Estell, Jennifer Ehle, Bill Burrù: Eloise perde la vita dando alla luce sua figlia e suo padre Elliott vedovo si prende cura di lei fino a quando la nonna paterna rivendica il diritto del figlio di crescere la sua bambina – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Fove – 0. Alle 21:15 in prima tv gli episodi Presunto colpevole e Un nuovo informatore – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La mano sulla culla. Alle 21:20 il film del 1992 con Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay, Matt McCoy, Ernie Hudson, Julianne Moore, Madeleine Zima. Una donna ha perso il marito e il figlio che aveva in grembol, si fa assumere come babysitter da chi crede sia responsabile del suo dolore – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 19 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con le coppie e Filippo Bisciglia – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Act of Valor. Alle 21:20 il film diretto da Mike McCoy, Scott Waugh del 2012, con Alex Veadov, Roselyn Sanchez – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Gone. Alle 21:30 in prima tv gli episodi La tigre e Il cristallo – Consigliato sì

Su La7 c’è 20.000 leghe sotto i mari. Alle 21:15 il film diretto da Richard Fleischer del 1954, con Kirk Douglas, Paul Lukas, James Mason, Peter Lorre – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà. Alle 21:35 il film diretto da Peter Hunt del 1969, con Gabriele Ferzetti, George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas – Consigliato sì – Su Nove c’è Il mistero di Sleepy Hollow. Alle 21:25 il film per la regia di Tim Burton del 1999, con Christopher Walken, Christina Ricci, Johnny Depp – Consigliato sì