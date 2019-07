Temption Island e poi… Nicola e Maddalena liberi di amarsi?

Ieri sera, lunedì 29 luglio, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Appuntamento attesissimo da tutti i fan dell’isola delle tentazioni che hanno avuto modo di assistere ai falò di confronto finali delle coppie. Tra questi c’è stato anche quello tra Nicola e Sabrina. Entrambi si sono molto avvicinati ai tentatori. Sabrina ha poi preso un palo dal sigle Giulio mentre la conoscenza tra Nicola e la single Maddalena proseguiva benissimo. Che cosa è successo allora durante il falò? Nonostante Sabrina e Nicola abbiano cercato di mettere da parte l’orgoglio, decidono di chiudere la loro storia d’amore. Nicola decide di incontrare subito la sua tentatrice e…

Nicola incontra subito Maddalena dopo il falò di confronto con Sabrina: si sono visti dopo Temptation Island?

Subito dopo il falò di confronto finale con Sabrina, Nicola ha chiesto di incontrare la single Maddalena che ha dimostrato interesse nel conoscere il ragazzo fuori dal contesto di Temptation Island. Quindi Nicola e Maddalena si sono visti dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia? Con tutta probabilità, una volta archiviata la relazione con Sabrina, Nicola avrà avuto modo di vedere o sentire la tentatrice Maddalena dopo la fine del viaggio nei sentimenti. Ma quello che si chiedono tutti adesso è: Nicola e Maddalena stanno insieme?

Nicola e la single Maddalena stanno insieme dopo la fine di Temptation Island? Lui fotografato insieme a Sabrina

I dubbi ci sono. Perché Nicola è stato fotografato in vacanza insieme ad una donna e, sorpresa, non si trattava di Maddalena. Chi era la donna insieme a lui? Rullo di tamburi… Sabrina! Che Nicola ci abbia pensato bene dopo la fine di Temptation Island e sia ritornato tra le braccia della sua fidanzata nonostante la voglia di Maddalena di conoscerlo meglio? Ancora la situazione non sembra del tutto chiara. Non ci resta che aspettare questa sera quando andrà in onda lo speciale di Temptation Island su Canale 5. Durante questa puntata scopriremo, infatti, se Nicola è davvero tornato insieme a Sabrina o se lui e Maddalena sono diventati una coppia.