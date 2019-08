Antonella Clerici ha rifiutato Miss Italia? Tutto adesso si complica o forse no (Foto)

Non ci meraviglia che Antonella Clerici abbia rifiutato la conduzione di Miss Italia, per ben più di un motivo, ma niente è ancora ufficiale perché sembra che nelle prossime ore sia previsto un incontro definitvo tra Lucio Presta, agente della conduttrice e i vertici Rai (foto). Si sta per decidere il futuro della Clerici ma in realtà è lei che decide della propria vita in base agli eventi. Se l’azienda per cui ha lavorato tanti anni con grandi successi ed idee fatica a trovarle un posto in tv, Antonella non desidera certo fare da tappabuchi. E’ TvBlog a riferire per primo che la storica padrona di casa de La prova del cuoco avrebbe rifiuto Miss Italia. Nessuna prima serata né un talent o altro programma con più puntate, per lei non c’è niente scritto tra i palinsesti né tra le idee e i progetti di chi decide. Non si sente più amata come un tempo della Rai, lei chel’ha sempre messa al primo posto nelle sue scelte lavorative e non solo perché ha un contratto lungi ancora un anno.

ANTONELLA CLERICI SEMPRE PIU’ VICINA A MEDIASET?

Come era facile immaginare in molti hanno corteggiato e stanno corteggiando Antonella. Non si accontenta ma non lo fa nemmeno il suo pubblico. Non c’è niente che potrebbe spingerla a condurre la finale del concorso di Miss Italia, nemmeno il suo legame con Fabrizio Frizzi. Al conduttore fu tolto dalle mani proprio questo programma, non si tratterebbe di nessuna staffetta questa volta. Qualcuno parla di guerra aperta ormai tra la Clerici e la Rai ma questo non l’ha voluto lei e non c’è nessuna guerra, semplicemente un rifiuto, anche se ancora da ufficializzare. Un rifiuto che arriva dopo la delusione.





E’ chiaro che ormai non c’è altro in Rai per la conduttrice bionda mentre sala la preoccupazione sul chi condurrà Miss Italia 2019. Di certo non sarà Milly Carlucci; Carlo Conti già ha dato tanto per questo evento; Amadeus ha già altro e inoltre potrebbe essere scelto per Sanremo. Restano Marco Liorni o anche Mara Venier e altri.