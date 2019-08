Stasera in tv 1 agosto 2019 Don Matteo 11 e Bad Moss – Mamme molto cattive

Stasera in tv 1 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Don Matteo 11 in replica con due episodi mentre Canale 5 propone il film con Mila Kunis Mamme molto cattive – Bad Moms. Tra i programmi in tv di oggi in prima serata anche la serie tv Chicago P.D., Maria Teresa – Seconda Parte, Il volto biondo della pazzia, In Onda. Inoltre, il film L’eliminatore e Spaccio Capitale su Nove. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv giovedì 1 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:30 in replica la fiction con Terence Hill; in onda gli episodi Una questione personale e Una di quelle – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Il volto biondo della pazzia. Alle 21:20 il film del 2017 diretto da Jeff Hare, con Katie Leclerc e Catherine Dyer – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Maria Teresa – Seconda Parte. Alle 21:20 la seconda parte della miniserie diretta da Robert Dornhelm del 2017, con Marie-Luise Stockinger, Vojtěch Kotek – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA GIOVEDI 1 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Bad Moms – Mamme molto cattive. Alle 21:15 stasera va in onda il film del 2016 per la regia di Jon Lucas, con Mila Kunis e Kristen Bell – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago P.D. 5 Alle 21:20 in onda gli episodi Caccia al mostro, L’inno e Donne – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è L’eliminatore. Alle 21:30 il film del 1996 diretto da Chuck Russell, con Arnold Schwarzenegger e James Caan – Consigliato no





Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 un nuovo appuntamento con David Parenzo e Luca Telese tra attualità, politica e sociale – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra. Alle 21:30 il film di Dave Green del 2016 con Megan Fox e Stephen Amell – Consigliato sì – Su Nove c’è Spaccio Capitale. Alle 21:30 dalla periferia della Capitale l’impegno dei Carabinieri contro il traffico di stupefacenti a Tor Bella Monaca – Consigliato sì