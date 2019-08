Stasera in tv 3 agosto 2019 Techetechetè Superstar – Le Signore della canzone e Ciao Darwin

Stasera in tv sabato 3 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Techetechetè SuperStar – Note di Donna – Le Signore della Canzone mentre Canale 5 propone in replica Ciao Darwin 7 con Paolo Bonolis. Tra i programmi tv di stasera anche il film Il Segreto, la soap spagnola Una vita, Ritorno al Futuro II, la pallavolo con l’incontro Belgio – Italia e ancora Premonition, Professor T. e Presa Mortale. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 3 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Techetechetè SuperSatr – Note di Donna – Le Signore della Canzone. Alle 20:35 la puntata speciale che va dal 1951 con Nilla Pizza al Festival di Sanremo a Mina, Milva, Iva Zanicchi e Ornella Vanoni, per poi proseguire con Mia Martini, Loredana Bertè, Rossana Casale, Loretta Goggi, Anna Oxa e Gabriella Ferri e ancora Paola Turci, Grazia Di Michele, Irene Grandi, Carmen Consoli, Alice, Tosca, Teresa De Sio e Mariella Nava e non possono mancare anche Giorgia, Laura Pausini, Emma, Arisa, Chiara Dello Iacovo, Dolcenera, Gabriella Martinelli e Francesca Michielin ma altre ancora – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Pallavolo – Belgio – Italia. Alle 21:05 la seconda giornata per la qualificazione olimpica della pallavolo femminile – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il Segreto. Alle 21:20 il film del 2016 diretto da Jim Sheridan, con Rooney Mara, Eric Bana, Vanessa Redgrave – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 3 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7. In replica alle 21:15 l’ottava puntata con Paolo Bonolis e Luca Laurenti – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Ritorno al Futuro. Alle 21.15 il film del 1989 diretto da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì





Su La7 c’è Professor T. Alle 21:15 la serie tv del 2015 diretta da Indra Siera, con Koen De Bouw, Ella Leyers e Bart Hollanders – Consigliato sì – Su Tv8 Premonition. Alle 21:30 il film del 2007 diretto da M. Yapo, con S. Bullock, J. Mcmahon – Consigliato sì – Su Nove c’è Presa Mortale. Alle 21:25 il film del 2006 per la regia di John Bonito, con John Cena, Kelly Carlson, Robert Patrick, Jeff Chase, Jerome Ehlers – Consigliato sì