Stasera in tv 4 agosto 2019 Purché finisca bene – Mia moglie mia figlia due bebè e Florence

Stasera in tv domenica 4 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè con Serena Autieri e Neri Marcorè mentre Canale 5 manda in onda in prima tv il film Florence con la straordinaria Meryl Streep Tra i programmi tv di oggi in prima serata la serie tv Hudson Rex, l’incontro di pallavolo Olanda – Italia, Daddy Home, Maurizio Costanzo Show, Italia’s Got Talent, Little Big Italy e Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 4 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè. Alle 21:25 il film tv diretto da Eugenio Cappuccio, con Serena Autieri e Neri Marcorè– Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Olanda – Italia. Alle 21:05 la terza giornata per la qualificazione olimpica – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Hudson e Rex. Alle 21:20 la serie tv del 2019, quindi in prima tv con La Caccia e Un caso intricato – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV IN ONDA STASERA 4 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Florence. Alle 21:25 in prima tv il film del 2016 diretto da S. Frears, con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg– Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Daddy’s Home. Alle 21:20 il film del 2015, di S. Anders, con Will Ferrell, Mark Wahlberg e Linda Cardellini – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Maurizio Costanzo Show. Alle 21:30 in replica il talk show condotto da Maurizio Costanzo – Consigliato sì





Su La7 c’è Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi. Alle 21:15 La favola di Evita – L’illusione populista – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent – Best of 3. Alle 21:35 il meglio delle esibizioni del talent – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. Alle 21:30 Francesco Panella visita tre ristoranti in gara per il migliore del Made in Italy; stasera è a Toronto e New York.