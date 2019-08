Stasera in tv 5 agosto 2019 Mother’s Day e Femmine contro Maschi

Stasera in tv lunedì 5 agosto 2019 su Rai 1 va in onda il film Mother’s Day con Jennifer Anistone Julia Roberts mentre Canale 5 propone il film Femmine contro Maschi con Nancy Brilli. Tra i programmi tv di oggi in prime time anche il film Identità, Hawaii Five con tre episodi e ancora Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo e inoltre Dante’s Peak – La furia della montagna e Operazione Sottoveste. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 5 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Mother’s Day. Alle 21:25 il film del 2015 diretto da Garry Marshall, con Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Héctor Elizondo – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five – 0. In prima tv alle 21:15 gli episodi Attraversando il Ponte, Caccia al tesoro e Il ragionevole dubbio – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Identità. Alle 21:20 il film del 2003 diretto da James Mangold, con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 5 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Femmine contro Maschi. Alle 21:15 il film del 2001 diretto da Brizzi, con Claudio Bisio, Nancy Brilli ed Emilio Solfrizzi – qui la trama – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? Alle 21:10 in replica lo speciale dedicato alla strage di Erba perché ancora oggi c’è chi crede che la coppia sia davvero innocente – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dante’s Peak – La Furia della montagna. Alle 21:30 il film del 1997 diretto da R. Donaldson, con P. Brosnan, L. Hamilton – Consigliato sì





Su La7 c’è Operazione Sottoveste. Alle 21:15 il film datato 1959 diretto da Blake Edwards, con Cary Grant e Tony Curtis – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Una cascata di diamanti. Alle 21:35 il film con S. Connery, J. St. John – Consigliato sì – Su Nove c’è Big Cats: Felini XXL. Alle 21:15 in onda la prima puntata – Consigliato sì