Stasera in tv 8 agosto 2019 Don Matteo 11 e Le amiche della sposa

Stasera in tv 8 agosto 2019 su Rai 1 potremo seguire Don Matteo 11 in replica con due episodi mentre Canale 5 propone il film Le amiche della sposa. Tra i programmi tv di oggi in prima serata Il mistero di Alywood House in prima tv, Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore, anche questo in prima tv e ancora Kick – Ass e Il giorno del giudizio. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv giovedì 8 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:30 in replica gli episodi con Terence Hill e Nino Frassica Genitori e figli e Sotto tiro – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Il mistero di Aylowood House. Alle 21:20 e in prima visione tv il film del 2017 diretto da Melissa Joan Hart, con Anjelica Huston, Nicholas Galitzine, Dixie Egerickx, Di Botcher, Tallulah Evans. La protagonista è una madre angosciata dalla scomprsa di sua figlia 30 anni prima ma poi strani eventi riconducono un giorno a Karen, sua figlia – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore. In prima tv alle 21:20, siamo nel 1447 – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI OGGI IN PRIMA SERATA 8 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Le amiche della sposa. Alle 21:15 il film del 2011 per la regia di Paul Feig, con Kristen Wiig, Rose Byrne, Jon Hamm, Melissa McCarthy, Maya Rudolph – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago P.D. 5. Alle 21:20 l’episodio Profili e a seguire alle 22:10 Chicago Fire con Nascondigli – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Cliffhanger – L’ultima sfida. Alle 21:30 il film del 1993 diretto da Renny Harlin, con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner – Consigliato sì





Su La7 c’è L’attimo fuggente. Alle 21:15 il film del 1989 per la regia di Peter Weir, con Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Gale Hansen, Josh Charles – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Kick – Ass. Alle 21:30 il film del 2010 diretto da Matthew Vaughn, con Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage, Mark Strong, Omari Hardwick. Uno studente di liceo con pochi amici e modesti risultati a scuola un giorno decidere di cambiare tutto – Consigliato sì – Su Nove c’è Il giorno del giudizio. Alle 21:30 la cattura del boss latitante Michele Zagari per manodi magistrato antimafia Maresca – Consigliato sì