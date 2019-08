Stasera in tv 9 agosto 2019 Speciale Tg1, Rosamunde Pilcher – Una tata per Noah

Stasera in tv 9 agosto 2019 su Rai 1 Speciale Tg1 sostituisce Grand Tour di Lorella Cuccarini mentre Canale 5 Rosamunde Pilcher – Una tata per Noah è il film tv in prima serata. Tra i programmi tv di oggi in prime time anche Chicago Med 3, Mission Impossibile III, Mondo senza fine, X Factor – Il Sogno, Amori che non sanno stare al mondo e la Pallavolo Maschile con l’incontro Italia – Camerun. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 9 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Speciale Tg1. Alle 21:25 gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di governo sostituiscono la seconda puntata del programma di Lorella Cuccarini – qui le informazioni sulla crisi – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun. Alle 21:05 a Bari l’incontro valido per le qualificazioni ai Giochi di Tokyo 2020 – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Amori che non sanno stare al mondo. Alle 21:20 il film del 2017 diretto da Francesca Comencini, con Lucia Mascino e Thomas Trabacchi – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA VENERDI 9 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Rosamunde Pilcher – Una tata per Noah. Alle 21:15 il film del 2018 diretto da Heidi Kranz, con Ruby O. Fee e Marc Schöttner. Amy deve dinvetare baby sitter se vuole ottenere un’eredità e lo fa con riluttanza ma incontra Ryan – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Chciago Med 3. Alle 21:20 in onda tre episodi: Una sconvolgente verità, Genitori e A dura prova – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Mission Impossibile III. Alle 21:30 in onda il film del 2016 per la regia di J. J. Abrams, con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman – Consigliato sì





Su La7 c’è Mondo senza fine. Alle 21:15 la serie che narra le vicende degli abitanti della immaginaria cittadina di Kingsbridge – Consigliato sì – Su Tv8 c’è XFactor – Il Sogno. Alle 21:35 i momenti più belli delle audizioni del 2015 – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori Fratelli di Crozza. Alle 21:30 appuntamento con la satira di Maurizio Crozza ma in replica – Consigliato sì