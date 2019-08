Federico Quaranta si sfoga sui social dopo la mancata conferma a Linea Verde: grande delusione

E’ difficile, per chi si occupa di dati auditel, di apprezzamento dei programmi, di risultati portati a casa, credere che la Rai, senza una precisa motivazione abbia deciso di sostituire Federico Quaranta, nel suo ruolo da conduttore a Linea Verde, dopo l’ultima stagione del programma. Non ci capacitiamo anche perchè dalla Rai, per ovvi motivi, non sono arrivate spiegazioni. Nessuno parla perchè un motivo reale probabilmente non c’è visto che Federico Quaranta, oltre a essere amatissimo dal pubblico ha anche regalato alla rete, con l’ottimo lavoro di tutta la squadra, una delle migliori stagioni del programma di Rai 1 con ascolti d’oro ogni domenica da record.

E neppure il conduttore si è dato ancora una spiegazione di quanto sta accadendo. Oggi pomeriggio ha deciso di sfogarsi sui social dopo un messaggio di apprezzamento arrivato da Alberto Dandolo.

Tutto è iniziato con un post di Alberto Dandolo sui social:

Ed ecco la risposta di Federico Quaranta ad Alberto Dandolo:

Caro @alberto_dandolo grazie! Non ci conosciamo ma vorrei poterlo fare a breve per ringraziarti di persona perché sei riuscito a cogliere l’essenza stessa della mia conduzione: la partecipazione ed il coinvolgimento totale. Non sono un attore, non ne sono capace, quello che si è visto a @lineaverderai1 è sempre e solo la verità. Per me non era un programma da condurre ma il senso stesso della vita. Era il “MIO LAVORO” per il quale ho combattuto per anni e anni. Ho preteso da tutta la squadra (che ringrazio profondamente e che amo) un impegno massimo. Ho profuso tutte le energie possibili, non mi sono mai sottratto ne risparmiato, ho mollato tutti i freni ed ho lasciato trasparire tutte le emozioni più intime, vere e personali. Non ho mai considerato Linea Verde come un passaggio intermedio verso conduzioni apparentemente più prestigiose, (come accaduto altre volte), ma il traguardo di una vita professionale nata 18 anni fa con Decanter su @Radio2 (e con radici agricole di tradizione familiare). Aver raggiunto il massimo gradimento mi stava servendo da stimolo propulsivo verso un miglioramento del programma stesso, per poterlo far diventare un format al passo con i tempi da proporre anche su mercati internazionali. Mi hanno sostituito senza una spiegazione dopo 9 mesi di conduzione (così come accaduto con @patrizioroversi dopo 7 anni di conduzione). Troverò un editore che avrà il coraggio di puntare su di me, sulla mia volontà e sulla mia dedizione, sullo studio, sulla vocazione e competenza e sul lavoro serio. Un editore che voglia ottenere risultati importanti e che valuti i suoi talent solo in base al merito, lontano da altre logiche perverse che prevaricano anche la più lampante realtà. Il tempo è galantuomo e la qualità del lavoro paga sempre. Con stima Federico. …. Lasciate i vs commenti al post di @alberto_dandolo. Grazie 🙏 Fede