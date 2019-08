Remo Croci lascia Quarto Grado per un nuovo impegno

Ormai manca un mesetto circa all’inizio della nuova programmazione di Mediaset. Tra i programmi di punta della stagione 2019/2020 di Rete 4 ci sarà ancora una volta Quarto Grado. Ma uno dei giornalisti che abbiamo visto negli ultimi anni, non sarà nella squadra del programma condotto da Siria Magri. Parliamo di Remo Croci che lascerà Quarto Grado come ha annunciato a La nuova riviera. Il giornalista non lascia però Mediaset, anzi. L’azienda ha fatto una nuova proposta al volto di Quarto Grado, e il pubblico di Mediaset lo vedrà più spesso visto che ha accettato un nuovo incarico. Lo vedremo come inviato del telegiornale. “Dopo dodici anni l’azienda mi ha proposto di riprendere il ruolo di inviato per i telegiornali di Mediaset” ha raccontato Remo Croci.

REMO CROCI LASCIA QUARTO GRADO: ECCO CHE COSA FARA’ IL PROSSIMO ANNO

Intervistato da La nuova Riviera, Remo Croci ha commentato questa novità.

” Prima ero un corrispondente, adesso sarò inviato per l’agenzia che fornisce i servizi ai tg che avrà una sede ad Ascoli Piceno. Torno con grandi voglie e stimoli, curerò un territorio a me caro (Croci è di San Benedetto del Tronto, ndr), con la speranza di poter raccontare anche la rinascita di queste zone e non solo dei danni causati dal terremoto”.

Solo belle parole per tutta la squadra di Rete 4:

“La scuola di Quarto Grado mi ha insegnato molto, credo di essere cresciuto. Mi sono arricchito professionalmente e umanamente. Siria mi volle con sé quando ci fu il delitto di Avetrana, la ringrazio, lascio una professionista incredibile”. Cambiano quindi molto le cose visto che in questi anni Remo Croci ha lavorato per andare in onda al venerdì, un solo giorno alla settimana quindi. Adesso invece le cose cambiano visto che sarà un corrispondente sempre sul pezzo.

Al momento non sappiamo se ci sarà un nuovo innesto nella squadra di Nuzzi, lo scopriremo a settembre!

