Stasera in tv 11 agosto 2019 Purché finisca bene – Un marito di troppo e Cake

Stasera in tv 11 agosto 2019 su Rai 1 potre­­­mo seguire Purché finisca bene – Un marito di troppo mentre Canale 5 manda in onda in prima tv il film Cake con Jennifer Aniston. Tra i programmi tv in onda oggi in prime time anche Hudson & Rex, l’incontro di pallavolo maschile Serbia – Italia a e ancora Parto col folle, Maurizio Costanzo Show in replica, Little Big Italy e Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv domenica 11 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Purché finisca bene – Un marito di troppo. Alle 21:25 la fiction diretta da Luca Ribuoli, del 2013, con Cristiana Capotondi e Flavio Parenti. E’ la storia di una giovane donna che da un quartiere popolare raggiunge il successo diventando a 32 anni direttore editoriale di una patinata etichetta musicale, crede di realizzare tutti i sogni anche con l’amore ma il passato torna e scompiglia tutto – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Serbia – Italia. Alle 21:05 l’incontro in diretta per la qualificazione olimpica – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Hudson & Rex. Alle 21:20 gli episodi Giorni di scuola e La prova finale – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 11 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Cake. In prima tv alle 21:15 il film del 2014 per la regia di D. Barnz, con Jennifer Aniston. Claire in seguito a un terribile incidente è una donna ferita sotto tutti gli aspetti, decide di indagare sul suicidio di una donna, dà così un senso alla sua vita – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Parto col folle. Alle 21:20 il film del 2010 diretto da T. Phillips, con R. Downey Jr., Z. Galifianakis – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Maurizio Costanzo Show. Alle 21:30 in replica una puntata del talk show condotto da Maurizio Costanzo – Consigliato sì





Su La7 c’è Atlantide – Storie di uomini e di Mondi. Alle 21:15 appuntamento con Andrea Purgatori – Consigliato sì – Su Tv8 c’è XFactor – Il Sogno. Alle 21:45 il meglio delle audizioni del 2015 – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. Alle 21:30 Francesco Panella visita tre ristoranti per scogliere il migliore del Made In Italy. Stasera è a San Francisco e a Manhattan – Consiglia sì