Pamela Prati e il post su Instagram contro i programmi che “vivacchiano” sulle sue spalle

Ricordate le puntate di Verissimo durante le quali Pamela Prati ringraziava Silvia Toffanin per lo spazio che stava dando alla sua storia, ribadendo che aveva scelto di dare l’esclusiva del suo matrimonio al programma Mediaset e ne era felicissima? A quanto pare questi tempi sono bel lontani e oggi la Prati ha forse cambiato idea sui vari programmi nei quali è stata ospite e dove ha raccontato la sua storia d’amore con Mark Caltagirone. Come ben sappiamo alla fine il matrimonio non c’è stato e tutti i programmi che si sono occupati del caso, hanno raccontato il “dopo” indagando su tutte le bugie raccontate in questa vicenda. Pamela Prati però a quanto pare, non ha molto gradito l’atteggiamento mostrato ( non sappiamo in quale programma) da parte di conduttrici o conduttori che si sono occupati della sua storia.

Oggi in un sfogo sui social, ha voluto ribadire quella che è la sua posizione.

PAMELA PRATI NUOVO POST SUI SOCIAL CONTRO ALCUNI PROGRAMMI

Ed ecco che cosa ha scritto Pamela Prati sui social qualche ora fa:

Stimo poche persone e crescendo il numero è sempre minore. Stimo le grandi menti, quelle brillanti e intelligenti, che parlano al momento giusto e rimangono in silenzio quando serve, per far emergere la professionalità e distinguerla dallo sciacallaggio. Uno di questi è Maurizio Costanzo, una persona autentica e i cui consigli sono esattamente i miei propositi. Sono una soubrette e tornerò a fare quello, non dando modo a programmi, che hanno VIVACCHIATO (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa, di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi.

La mia riflessione sulle mie origini viene ancora strumentalizzata per scrivere qualche articolo e riempire qualche pagina di giornale e spero finisca presto. Il dolore non va strumentalizzato e solo grandi uomini sono capaci di gesti di intelligenza, quali anche il silenzio, quali le parole giuste al momento opportuno. Grazie Maurizio.

