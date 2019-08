Stasera in tv 13 agosto 2019 Grand Tour e Spirito Libero

Stasera in tv 13 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Grand Tour – Val d’Ossola con Lorella Cuccarini mentre Canale 5 propone Spirito Libero in prima tv. Tra i programmi tv di oggi in prime time anche Hawaii Five-0 in prima tv con due episodi, La Guerra dei Roses, Chicago Fire, Lo squalo, The Truman Show è di certo il film che vi suggeriamo di non perdere stasera e inoltre su Nove il documentario Genova – Il giorno più lungo. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv in onda stasera martedì 13 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Grand Tour – Val d’Ossola. Alle 21:25 dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa, con la conduzione di Lorella Cuccarini – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five-0. In prima tv alle 21:15 gli episodi Attacco chimico e Mettersi in gioco – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La guerra dei Roses. Alle 21:05 il film datato 1989 diretto da Danny DeVito, con Kathleen Turner, Danny De Vito, Michael Douglas – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 13 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Spirito libero. In prima tv alle 21:15 con tre episodi – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Fire. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Una richiesta d’aiuto, L’occasione di perdonare, il nuovo arrivato – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Lo squalo. Alle 21:30 il film datato 1975 per la regia di S. Spielberg, con R. Scheider, R. Shaw – Consiglaito sì





Su La7 c’è The Truman Show. Alle 21:15 il film del 1998 per la regia di Peter Weir, con Jim Carrey, Laura Linney, Ed Herris, è un film da non perdere – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Ip Man3. Alle 21:30 il film del 2015 diretto da Wilson Yip, con Donnie Yen, Lynn Hung – Consigliato sì – Su Nove c’è Genova – Il giorno più lungo. Stasera va in onda alle 21:30 il documentario sul tragico crollo del ponte Morandi, un anno dopo – Consigliato sì