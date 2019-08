Quando iniziano Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque edizione 2019/2020?

Siamo a metà agosto, l’estate è nel vivo ma qualcuno inizia già a pensare a quello che vedremo in tv a partire da settembre. E del resto mancano solo pochissimi giorni al via della nuova programmazione autunnale che vedrà il ritorno sul piccolo schermo, dei programmi che tanto amiamo e che seguiamo tutti i giorni. Oggi vi parliamo in particolare del day time di Canale 5. Mediaset anche in questa stagione punta su due cavalli di razza. Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque sono due programmi fondamentali nel day time di Canale 5 e tornano ovviamente in onda a partire da settembre, anche se con due date di inizio diverse.

Scopriamo i dettagli.

QUANDO INIZIA MATTINO CINQUE? ULTIME NEWS E DATA DI PARTENZA

Squadra che vince non si cambia per cui anche per la stagione 2019/2020 di Mattino Cinque troveremo al timone del programma in onda dalle 8,30 alle 11 circa Federica Panicucci e Francesco Vecchi. I due conduttori si alterneranno come fanno sempre nel mattino di Canale 5 per raccontarci storie di cronaca, ultime notizie ma anche qualcosa di più leggero.

La data di partenza di Mattino Cinque è fissata per il 9 settembre 2019 anche se al momento non è ancora disponibile il promo della prossima stagione.

QUANDO INIZIA POMERIGGIO CINQUE? ULTIME NEWS E DATA DI PARTENZA

Barbara d’urso si gode ancora qualche giorno di meritato relax prima di tornare poi a lavoro. Per lei grandi novità infatti lo studio di Pomeriggio Cinque dovrebbe anche esser stato rinnovato per dare un tocco diverso alla prossima stagione. A differenza di Mattino Cinque, il contenitore pomeridiano di Canale 5 dovrebbe partire il 2 settembre, e quindi una settimana prima. Mediaset ha scelto di non dare news in diretta in estate, come fa ormai da anni e per recuperare il suo pubblico deve necessariamente partire presto.

La data di partenza di Pomeriggio Cinque è quindi fissata per il 2 settembre 2019.