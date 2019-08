Caos Uomini e Donne: anche Rudy Zerbi scende in campo per difendere il lavoro della redazione

Continua ancora, sui social, la calda estate del pubblico di Uomini e Donne che assiste alla guerra fredda tra alcuni ex protagonisti del programma e persone che invece lavorano per Maria de Filippi. Questa volta a parlare è Rudy Zerbi che scende in campo, il giorno dopo, le parole del marito di Teresa Cilia, che parla di una diffida da parte del programma a sua moglie. A giudicare dalle parole di Rudy, in particolare da alcuni commenti lasciati sotto il post, sembrerebbe proprio che la Fascino non abbia fatto nessuna diffida alla ex tronista e la storia quindi assume dei contorni alquanto misteriosi.

Ma iniziamo dalle parole di Rudy Zerbi iniziando dal post che è stato pubblicato sul suo profilo Instagram.

IL MESSAGGIO DI RUDY ZERBI PER DIFENDERE IL LAVORO DELLA REDAZIONE DI UOMINI E DONNE

Ecco il messaggio pubblicato sui social:

Lavoro nella redazione di Uomini e Donne da quasi dieci anni: la prima cosa che mi hanno insegnato è che chi ci guarda vuole vedere persone Vere in cerca di sentimenti Veri. A volte siamo bravi nell’individuare chi cerca il vero Amore e a volte, invece, caschiamo nel tranello di chi è esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di consensi, di followers. Le pretestuose polemiche di questi giorni sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole.

Sotto il post di Rudy, c’è anche il commento di un’altra persona che lavora nel mondo di Uomini e Donne e che rivela che la Fascino non abbia presentato nessuna diffida contro la persona che ha parlato appunto di diffide. Rudy conferma a sua volta di non sapere nulla di questa questione legata alle diffide. “Le chiacchiere stanno a zero” commenta Rudy dicendo che appunto non esiste nessuna diffida.