Il duro sfogo di Benedetta Rinaldi dopo la cacciata da UnoMattina: “Disoccupata e messa all’angolo”

Aveva già fatto sentire tutto il suo disappunto Benedetta Rinaldi dopo aver ricevuto ilo ben servito dalla Rai. Si era sfogata sui social dove aveva spiegato di aver appreso di esser stata licenziata dalla Rai, solo leggendo i cambiamenti del palinsesto della Rete. E dopo aver metabolizzato questa notizia, a oltre un mese di distanza dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, l’ex conduttrice di UnoMattina fa sentire di nuovo la sua voce. E la sua posizione non sembra essere cambiata, anzi. Intervistata dai giornalisti di Nuovo Tv ribadisce la sua posizione e lo fa esprimendosi in modo molto duro nei confronti della sua ex azienda.

Dopo aver condotto La vita in diretta e UnoMattina al fianco di Franco di Mare, la conduttrice si ritrova senza un lavoro.

LO SFOGO DI BENEDETTA RINALDI LICENZIATA E “CACCIATA” DA UNOMATTINA

Benedetta Rinaldi ribadisce di aver appreso la notizia del suo licenziamento dai giornali:

“È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità,, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali”

La Rinaldi sottolinea anche due altri aspetti: in primo luogo i risultati e gli ascolti di UnoMattina che sono sempre arrivati grazie anche al suo lavoro, in secondo il fatto che non possa essere neppure un motivo economico quello che ha portato al suo licenziamento visto che “costava” pochissimo all’azienda.

“Non conosco il motivo di questa decisione. Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora. Se non avessi lui come farei ad andare avanti? È questo che mi dà fastidio. Togliere il lavoro significa far perdere la dignità a una persona. Non chiedevo tanto, ma almeno avrei voluto ricevere un trattamento diverso. Non sanno nulla di me e della mia vita, tra l’altro non costavo tanto e portavo risultati…”.

