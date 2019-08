Stasera in tv 16 agosto 2019, cosa vedere oggi: i programmi in prima serata

Pronti per una serata da passare davanti alla tv? Arriva come sempre più che puntuale la nostra Guida Tv Zapping che ci rivela quelli che sono tutti i programmi in onda oggi 16 agosto 2019 sui principali canali del digitale terrestre. Da Rai 1 al Nove: cosa possiamo vedere questa sera in tv? Ecco i nostri consigli con la guida completa e la programmazione della prima serata di oggi.

L’estate è ancora nel vivo e ovviamente la programmazione della prima serata è piena di repliche ma possiamo trovare anche qualcosa di inedito da seguire in prime time. Ecco i nostri consigli.

ZAPPING STASERA IN TV, GUIDA TV 16 AGOSTO 2019: COSA VEDERE OGGI IN PRIMA SERATA

Su Rai 1 torna Lorella Cuccarini con Grand Tour nella puntata di oggi 16 agosto si va sulle Dolomiti. Il programma di Rai 1 non ha riscosso un grandissimo successo in questi giorni d’estate ma lo consigliamo a chi ama il genere. Si parte alle 21,30 circa.

Un film del 2014 in replica su Rai 2: Tutta la verità sua mia Madre. Essendo una replica non possiamo consigliarlo a chi lo ha visto ma solo a chi non lo ha mai seguito.

E Su Rai 3 invece alle 21,10 circa il film Latin Lover, del 2014, una commedia italiana di Cristina Comencini. Consigliato anche in questo caso solo a chi non lo ha mai visto. La trama del film: quattro figlie nate dallo stesso padre ma da madri diverse si ritrovano in Puglia per il funerale di un attore, ritenuto un grandissimo latin lover, il loro papà appunto…

Serata romantica su Canale 5 che propone il filmRosamunde Pilcher – Un piacevole imprevisto in onda alle 21,30. Film del 2017 di Marco Serafini, con Daniel Aichinger e Liza Tzschirner. Trama: Natalie viene assunta come babysitter dalla famiglia dell’astrofisico Benjamin Wilson, rimasto vedovo da poco. Consigliato a chi ama il genere

Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan su Rete 4 che propone al suo pubblico una replica in onda dalle 21,30. Film del 1973 di Ted Post, con Clint Eastwood e Hal Holbrook. Trama: Callaghan si trova coinvolto in un omicidio dai risvolti politici. I suoi sospetti cadono su dei colleghi corrotti e senza guardare in faccia a nessuno andrà in fondo alla questione trovando i veri colpevoli. Consigliato ni

Serata di telefilm anche oggi per il pubblico di Italia 1 che potrà seguire 2 episodi di Chicago Med 3. Consigliato si

Su La7 invece in onda un grande classico, Moll Flanders, sempre consigliato mentre su Tv 8 continua il viaggio nel mondo di X-Factor con X-Factor Il sogno. E per finire sul Nove va in onda I migliori fratelli di Crozza, una replica con il meglio di.