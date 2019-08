Giulio Raselli si diverte a Ibiza: non sarà lui il prossimo tronista di Uomini e Donne? Le sue parole

Da qualche ora è scoppiata sui social una polemica che, ha davvero dell’assurdo. Arrivano, pensate, “segnalazioni” live from Ibiza relative a Giulio Raselli che, per chi non lo sapesse, è un ex corteggiatore di Uomini e Donne e Tentatore di Temptation. Segnalazioni su cosa? Pare che il giovane si stia divertendo a Ibiza conoscendo delle ragazze. Una cosa gravissima quindi. Battutacce a parte, il senso delle segnalazioni nascerebbe da fatto che, secondo molti, Giulio sarebbe uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne e quindi in qualche modo mancherebbe di rispetto a tutti andando a divertirsi con altre donne. Ma ha davvero senso tutto questo? Assolutamente no. In primo luogo perchè non sappiamo se Giulio sarà o meno un tronista. E anche se lo fosse, potrebbe fare quello che vuole fino al giorno in cui non iniziano le registrazioni, che non sono ancora iniziate. E pensate, potrebbe persino conoscere il grande amore della sua vita mentre raggiunge gli studi di Uomini e Donne anche solo un’ora prima del programma, per dire. Il povero Giulio quindi, si è ritrovato, suo malgrado, a dover persino giustificarsi per quello che è successo. E’ un mondo difficile quello in cui vivono questi personaggi…

LE PAROLE DI GIULIO RASELLI COSTRETTO A DIFENDERSI DOPO LE SEGNALAZIONI

E Giulio non ha potuto che commentare con queste parole:

Sto continuando a vedere delle segnalazioni mentre sono con delle ragazze. Sì ok ero con delle ragazze, una ragazza è salita sulle mie gambe, una ragazza era con me vicino al muro e stavamo parlando, ho fatto amicizia, nuove conoscenze, sono stato in vacanza, ricordo a tutti che sono single, ricordo a tutti che ho preso un grosso palo mesi fa, che sono libero di fare ciò che credo e soprattutto sono tutte inutili queste cose, cioè la domanda è: sì ero con delle ragazze e quindi? Cosa cambia? Mi sembra tutto molto inutile.

