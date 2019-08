Stasera in tv 21 agosto 2019 Superquark, Sapore di mare 2 e Sissi

Stasera in tv mercoledì 21 agosto 2019 su Rai 1 potremo seguire SuperQuark con Piero e Alberto Angela, Canale 5 invece propone il film tv Rosamunde Pilcher – Va dove ti porta il cuore in prima in tv. Tra i programmi in tv di oggi in prima serata anche gli ultimi episodi di Elementary, ancora una volta Sissi – La giovane imperatrice e ancora Sapore di mare 2, I Tartassati e Il tempo delle mele. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 21 agosto 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 Le meraviglie del pianeta, inizia così l’appuntamento di stasera con Piero Angela e si prosegue con gli antibiotici, la capacità dei batteri a sviluppare la resistenza. Ancora sicurezza in aereo e in sala operatoria e tanto altro – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Elementary. In prime time alle 21:20 e in prima tv gli ultimi episodi della serie: Senza amici, La caduta e L’ultimo saluto – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Sissi – La giovane imperatrice. Alle 21:05 il film datato 1956 diretto da Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Bhm – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 21 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Rosamunde Pilcher – Va dove ti porta il cuore. In prima tv alle 21:20 il film del 2018 diretto da S. Buhling, con J. Atzorn, tutto accade a un passo dalle nozze – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Hunger Games. Alle 21:20 il film del 2012 diretto da G. Ross, con J. Lawrence, J. Hutcherson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Sapore di mare 2. Alle 21:30 il film datato 1983 per la regia di B. Cortini, con E. Giorgi. M. Di Francesco – Consigliato sì





Su La7 c’è I Tartassati. Alle 21:15 il film del 1959 per la regia di Steno, con Totò, Aldo Fabrizi, Cathia Caro, Louis de Funès, Nando Bruno, Luciano Marin – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il tempo delle mele. Alle 21:35 il film del 1980 diretto da C. Pinoteau, con S. Marceau, C. Brasseur – Consigliato sì – Su Nove c’è Broken City. Alle 21:30 il film del 2013 per la regia di Allen Hughes, con Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Barry Pepper, Alona – Consigliato sì