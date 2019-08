Uomini e Donne news Trono Over: chi tornerà a settembre su Canale 5?

Mancano davvero pochi giorni ormai al grande ritorno di uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando, ovviamente, di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà infatti i battenti a partire dal 16 di settembre. Cresce la curiosità tra i tanti fan di Uomini e Donne e oggi vi diamo qualche anticipazione per quanto riguarda il Trono Over. Curiosi di sapere chi animerà lo studio di Uomini e Donne insieme a Maria De Filippi e chi, invece, salterà questa edizione? Bene, allora non vi resta che continuare a leggere quest’articolo per scoprirlo in attesa poi delle prime anticipazioni sulle registrazioni che, dovrebbero iniziare a breve.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Gemma Galgani è la più attesa

Chi siederà nello studio di Uomini e Donne per quanto riguarda la nuova stagione e, in particolare, il Trono Over? La prima anticipazione che possiamo darvi sui protagonisti di quest’anno è sicuramente la presenza immancabile di Gemma Galgani. Gemma, conosciuta anche come la dama torinese, tornerà ad animare anche questa volta lo studio di Maria De Filippi. Animare sì, perché chi segue Uomini e Donne conosce molto bene i siparietti talvolta divertenti e trash tra lei e l’opinionista Tina Cipollari che non perde occasione per criticare la Galgani. Riuscirà Gemma a trovare finalmente il vero amore in questa nuova stagione di Uomini e Donne? Staremo a vedere anche perché la nota dama del Trono Over è al centro di alcune polemiche in quanto, da come si legge sul web, alcune indiscrezioni riporterebbero che Gemma Galgani è impegnata sentimentalmente da alcuni anni mentre continua a partecipare alla trasmissione!

Uomini e Donne, ultime notizie sul Trono Over: il grande assente sarà Giorgio Manetti

E proprio a proposito di Gemma Galgani, che cosa possiamo dire di Giorgio Manetti? Uno dei protagonisti del Trono Over più amato dal pubblico ha deciso di non far parte della nuova stagione di Uomini e Donne. Una decisione che non ha certo lasciato indifferenti le fan del programma di Canale 5. Giorgio ha affermato che la sua esperienza a Uomini e Donne è già terminata a maggio e pare proprio che non abbia intenzione di tornarci! Alcuni telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi hanno sospettato che la decisione di Giorgio Manetti potesse essere legata direttamente a Gemma Galgani. Sappiamo tutti come è andata tra di loro eppure Giorgio ha smentito categoricamente questa ipotesi. Quale sarebbe il motivo che ha spinto Manetti a non partecipare a Uomini e Donne allora? In primo luogo il fatto che Giorgio è già impegnato con Caterina ma non solo. Secondo i ben informati l’ex protagonista del Trono Over sarà uno dei giurati per il grande ritorno del programma La Pupa e il Secchione. Dunque quello di Giorgio potrebbe non essere un vero addio al mondo della tv ma un voltare pagina. Tra i protagonisti della prossima stagione di Uomini e Donne dovrebbe esserci quasi certamente Barbara de Santi che questa estate, almeno da quello che vediamo sui social, non sembra aver trovato l’amore.

Non ci resta, a questo punto, che attendere il 16 settembre per vedere la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. E voi lo seguirete?