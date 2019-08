Stasera in tv 24 agosto 2019 Techetechetè Superstar – Luciano e le stelle e Lucio

Stasera in tv sabato 24 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Techetechetè Superstar – Luciano e le stelle mentre Canale 5 propone in replica Lucio, il concerto omaggio a Lucio Dalla. Tra i programmi tv di stasera anche Una vita – Gli acchiappafantasmi, Body of Proof, L’uomo che non avrei mai dovuto amare e Stargate. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 24 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Techetechetè Superstar – Luciano e le Stelle. Alle 20:35 una puntata speciale dedicata a Luciano Pavarotti – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hurricane – Il grido dell’innocenza. Alle 20:30 il film del 2017 di Fred Olen Ray, con Katrina Bowden e Jason-Shane Scott: una coppia ha un incidente d’auto, il conducente dell’altra macchina muore e Daniel che era alla guida finge che al suo posto ci fosse la sua fidanzata – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Hurricane – Il grido dell’innocenza. Alle 20:30 il film del 1999 per la regia di da Norman Jewison, con Denzel Washington e Vicellous Reon Shannon: Rubin ‘Hurricane’ Carter, un pugile afro americano in ascesa, si sta preparando a combattere per il titolo dei pesi medi, quando viene arrestato – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 24 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Lucio! In replica alle 21:15 il concerto omaggio a Lucio Dalla dello scorso anno con la conduzione di Michelle Hunziker e Ron al Teatro Romano di Verona – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi: il piccolo e solitario Tom scopre nella sua cantina un piccolo fantasma verde e gelatinoso – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:25 una nuova puntata della soap spagnola – Consigliato sì





Su La7 c’è Body of Proof. In replica alle 21:15 – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Extortion. Alle 21:35 il film del 2017 diretto daPhil Volken, con Bethany Joy Lenz e Danny Glover. Una famiglia noleggia un motoscafo ma la barca va n avaria, arrivano su un’isola e la loro salvezza avrà un caro prezzo – Consigliato sì – Su Nove c’è Stargate. Alle 21:30 il film con Kurt Russell e James Spader – Consigliato sì