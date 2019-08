La domenica mattina di Rai 1: ecco cosa vedremo da settembre

Agosto ormai volge al termine e il pubblico che segue con passione i programmi in onda sulle principali reti si chiede che cosa succederà a settembre! Oggi vi parliamo della nuova programmazione di Rai 1 per quello che riguarda la domenica mattina. Cosa vedremo nel giorno di riposo? Tra le novità clamorose di questa stagione televisiva, di cui si è molto parlato per tutta l’estate, c’è la sostituzione di Federico Quaranta che, non sarà più al timone di Linea Verde.

Scopriamo quindi tutti i dettagli della nuova programmazione di Rai 1.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1 PER LA DOMENICA MATTINA: ECCO TUTTI I TITOLI

Vediamo quindi quella che è la programmazione di Rai 1 per la domenica mattina.

NOSTRA MADRE TERRA

Ambiente, sviluppo e mobilità sono i temi protagonisti della trasmissione “Nostra Madre Terra” in onda domenica 22 settembre condotta da Angelo Mellone e dedicata all’appuntamento incentrato sul rapporto fra ambiente, ecologia, sviluppo sostenibile e cittadinanza che ogni anno anima la comunità francescana ad Assisi.

In questa edizione la riflessione sull’inquinamento si estende alle sue implicazioni “sociali”: non solo inquinamento dell’ambiente naturale ma anche delle relazioni tra esseri umani, istituzioni e la stessa morale. Interverranno artisti, uomini della società civile e della cultura, uomini

di Chiesa, in un evento che ha lo scopo di stimolare una riflessione sul rapporto tra l’Uomo, la sua potenza costruttiva e distruttiva, e il Creato con un occhio attento all’attualità.

Conduce: Angelo Mellone

In onda il 22 settembre ore 9:40

PAESI CHE VAI

Luoghi, detti, Comuni in un “format originale” per la tv dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, realizzato completamente in esterni. Il territorio declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l’arte, l’architettura, i siti archeologici, i monumenti, la

cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l’ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell’ingegno e del talento italiano.

Conduce: Livio Leonardi

In onda dal 29 settembre – ore 9:40

LINEA VERDE

Linea Verde, la storica rubrica della domenica, manterrà il suo focus su territorio, ambiente, alimentazione e agricoltura con una confezione editoriale che, seguendo una traccia sperimentata con successo

nella scorsa edizione, avrà un’attenzione particolare per il “grande racconto” dell’Italia attraverso i percorsi battuti della letteratura, dell’arte, del folklore, delle storie di territorio, rileggendo il tema dei “beni culturali”

all’insegna della bellezza italiana e in un approccio empatico, esperienziale e “wild”. La trasmissione, come di consueto, terrà conto delle convenzioni aziendali instaurate con realtà istituzionali, locali o nazionali.

Conducono: Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini

In onda dal 15 settembre – ore 12:20