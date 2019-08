La nuova stagione di Forum riparte dalla domenica con uno speciale: le anticipazioni

Oramai è davvero tutto pronto per la nuova stagione televisiva e pure Forum sta per ripartire su Canale 5. Così come anticipa Davide Maggio,la prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Barbara Palombelli andrà in onda sulla rete Mediaset già domenica 8 settembreSi tratterà, in particolare, di uno speciale prima del vero e proprio ritorno dalla pausa estiva. Il diritto all’identità è questo il titolo scelto per lo speciale di Forum dell’8 settembre. Saranno davvero molti gli argomenti che verranno trattati durante la messa in onda del programma con Barbara Palombelli in questo particolare appuntamento domenicale. Per scoprire gli ultimi dettagli e le nuove anticipazioni continuate pure a leggere questo articolo.

Il diritto all’identità, lo speciale di Forum prima del vero ritorno su Canale 5: ecco che cosa vedremo domenica 8 settembre

La puntata speciale di Forum con Il diritto all’identità verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 14 di domenica 8 settembre. Ma che cosa vedremo durante l’appuntamento di domenica 8 settembre? Il tema principale sarà quello della tecnologia. Un tema che ad oggi, senza dubbio, fa discutere grandi e piccoli per i suoi pregi ma anche per i tanti difetti, o meglio per i pericoli che spesso ne derivano dal suo utilizzo. E allora, durante Il diritto all’identità, si discuterà, inevitabilmente, di truffe online sempre più diffuse. Ma non solo. Tra gli argomenti anche la procreazione con embrioni e il superamento della disabilità grazie agli esoscheletri. Barbara Palombelli e il suo appuntamento speciale di Forum terranno quindi compagnia agli italiani in una domenica pomeriggio ricca di argomenti di attualità.

Quando iniziano le puntate classiche di Forum dopo lo speciale di domenica 8 settembre?

Come abbiamo già anticipato, l’appuntamento di domenica 8 settembre con Il diritto all’identità sarà uno speciale in onda prima delle classiche puntate di Forum che siamo abituati a guardare da anni ed anni. Ma quando torneranno in onda, quindi, le nuove puntate di Forum con Barbara Palombelli? L’appuntamento è già per lunedì 9 settembre alle ore 11 su Canale 5, mentre alle ore 14 andrà in onda Lo Sportello su Rete 4.

Siete curiosi di vedere le nuove puntate di Forum? Nel frattempo vi ricordiamo lo speciale appuntamento in diretta di domenica 8 settembre, alle ore 14 su Canale 5. E voi lo guarderete?