Pomeriggio 5 partenza rimandata: Barbara d’Urso posticipa il rientro

Quando iniziano le nuove puntate di Pomeriggio Cinque? Fino a qualche settimana fa vi avevamo detto che la nuova edizione del programma di Canale 5 sarebbe iniziata il 2 settembre 2019 con Barbara d’urso pronta a riprendere il timone del programma dopo due mesi di vacanza. Ma a quanto pare nelle ultime ore in casa Mediaset sono cambiate diverse cose e probabilmente l’azienda ha deciso di dare continuità al palinsesto, con la data di partenza dei vari programmi, tutti di nuovo in onda dal 9 settembre 2019. In quella stessa data infatti inizieranno Forum, con Barbara Palombelli; e poi ancora la nuova edizione di Mattino Cinque con i confermati Federica Panicucci e Francesco Vecchi. E tornerà anche Uomini e Donne. Nel caso del programma di Maria de filippi sembra esserci stato anche un cambiamento. Infatti la partenza di Uomini e Donne era prevista per il 16 settembre e invece il programma torna in onda dal 9 settembre al solito orario. E così succederà anche per Pomeriggio Cinque. Visto che la concorrenza ha deciso di non affilare le armi e lasciare in onda La vita in diretta estate anche la prossima settimana, Mediaset a questo punto fa lo stesso e dà a Barbara d’Urso una settimana in più di ferie.

Cosa vedremo quindi la prossima settimana? Diamo uno sguardo alla programmazione dal 2 al 6 settembre 2019.

LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2019: ANCORA TEMPO DI SOAP

-Alle 13,40 andrà in onda come sempre Beautiful

-Alle 14,10 andrà in onda Una vita

-Alle 14,45 gli ultimi episodi di Bitter Sweet

-Alle 15,36 circa arriva Il segreto

-Alle 17,00 un film dell’estate di Canale 5

Questa la programmazione che poi cambierà invece dal 9 settembre 2019 quando alle 14,45 andrà in onda Uomini e Donne, a seguire Il segreto e come sempre intorno alle 17 vedremo Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso pronta a tornare nelle case degli italiani con il suo caffeuccio.