Vieni da me e La vita in diretta nel pomeriggio di Rai 1 in forma extra large dal 9 settembre

E’ tempo di cambiamenti, è tempo di tornare al classico palinsesto. Dal 9 settembre 2019 si sale in cattedra: le scuole stanno per iniziare, alcune hanno già aperto i battenti, gli uffici sono di nuovo pieni e per il pubblico a casa è tempo di programmazione completa. Su Rai 1 dal 9 settembre tornano in onda in principali programmi del day time che terranno compagnia ai telespettatori fino a maggio. Per un mese circa poi ci sarà una piccola variazione: Vieni da me e La vita in diretta saranno i soli programmi del pomeriggio. In attesa delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda da ottobre, i due programmi copriranno l’intero pomeriggio della rete andando quindi in onda in versione extra large.

VIENI DA ME: PER CATERINA BALIVO DIRETTA DALLE 14 ALLE 16

Il programma di Caterina Balivo, che si rinnova con uno studio diverso da quello della passata stagione e con tante novità studiate per l’intera estate, avrà quindi una durata di circa una trentina di minuti in più rispetto al classico taglio. La Balivo arriverà dopo il Tg 1 e darà poi la linea a due nuovi “vicini di casa”. Passerà il timone a Lorella Cuccarini e Alberto Matano che per il mese di settembre andranno in onda con una versione più lunga de La vita in diretta.

LA VITA IN DIRETTA SI ALLUNGA: PER UN MESE IN ONDA ALLE 16

Una sorta di ritorno alle origini per La vita in diretta che fino a qualche anno fa iniziava ancora prima nel pomeriggio di Rai 1. In attesa delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, La vita in diretta si allunga e parte alle 16 circa. Lorella Cuccarini e Alberto Matano daranno poi la linea al Tg1, per la consueta pausa e riprenderanno intorno alle 17 per il faccia a faccia con Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso che dovrebbe partire, se non ci saranno clamorose novità in questo senso, alle 17,10 circa dopo Il segreto.

Per la vita in diretta cambio anche di look, come si può vedere nella grafica lanciata dall’ufficio stampa Rai. Si rinnovano i colori: niente viola, niente azzurro, questa volta si punta sul rosso e sul grigio. Mossa vincente?

La classica programmazione, con Il Paradiso delle signore tra i due programmi, dovrebbe partire il 14 ottobre 2019.