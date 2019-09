Stasera in tv 6 settembre 2019 Miss Italia e Andiamo a quel paese

Tra i programmi tv di stasera 6 settembre 2019 la nuova edizione di Miss Italia con la conduzione di Alessandro Greco su Rai 1 mentre Canale 5 propone il film Andiamo a quel paese di e con Ficarra e Picone. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Le verità nascoste, NCIS Los Angeles, Samson – La vera storia di Sansone con un film del 2018 in prima tv e ancora Gran Torino, Vittime di Guerra e X Factor –Il Sogno. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv. Su Rai 1 c’è Miss Italia 80. Alle 21:25 la nuova edizione, la 80esima in diretta da Jesolo con la conduzione di Alessandro Greco – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS Los Angeles. Alle 21:20 in prima tv l’episodio Vertigini e a seguire SWAT con due episodi – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Le verità nascoste. Alle 21:20 in onda il film del 2000 diretto da Robert Zemeckis, con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA VENRDI’ 6 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Andiamo a quel paese. Alle 21:30 il film del 2014 diretto da Ficarra e Picone, con Ficarra e Picone – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Samson – La vera storia di Sansone. Alle 21:20 in prima tv il film del 2018 diretto da B. Macdonald, con Jackson Rathbone, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer, Caitlin Leahy – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Gran Torino. Alle 21:30 del 2008 per la regia di Clint Eastwood, con Clint Eastwood e Bee Vang – Consigliato sì





Su La7 c’è Vittime di guerra. Alle 21:15 il film del 1989, di Brian De Palma, con Sean Penn, Michael J. Fox – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X Factor – Il sogno. Alle 21:35 il meglio delle audizioni del 2018 – Consigliato sì – Su Nove c’è Piedone lo sbirro. Alle 21:30 il film del 1973 diretto da Zeno con Bud Spencer, Adalberto Maria Merli, Raymond Pellegrin – Consigliato sì