Stasera in tv 7 settembre 2019 Techetechetè per Mike Bongiorno e Mike Day

Stasera in tv 7 settembre 2019 su Rai 1 va in onda Techetechetè – Amici Ascoltatori, Allegria ovviamente una serata speciale dedicata a Mike Bongiorno. A dieic dalla scomparsa del conduttore anche Canale 5 in prima serata continua con un tributo e con Mike Day. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche il film Bleed – Più forte del destino, NCIS e a seguire FBI e ancora in prima tv il film d’animazione Home – A Casa, una nuova puntata della soap spagnola Una vita, La figlia del Generale con John Travolta e Agnelli, il documentario del 2017 – Consigliato sì. Su Rai 1 c’è Techetechetè – Amici Ascoltatori, Allegria! Alle 21:25 una serata speciale dedicate al grande Mike dalle comparsate nei film alle storiche gaffes nei suoi programmi – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:05 l’episodio La regola dieci e a seguire alle 21:50 FBI con l’episodio Una famiglia – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Bleed – Più forte del destino. Alle 21:05 il film del 2016 diretto da Ben Younger, con Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine, Christine Evangelista, protagonista il pugile Vinny Pazienza – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA SABATO 7 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Mike Day. Alle 21:40 ancora un tributo al conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Home – A Casa. In prima tv il film d’animazione del 2015 diretto da T. Johnson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – Consigliato sì





Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie tv francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agnelli. Alle 21:30 il documentario su Gianni Agnelli che negli anni ’70 vietò agli americani e alla CIA di intervenire in Italia – Consigliato sì – Su Nove c’è La figlia del Generale. Alle 21:25 in onda il film datato 1999 diretto da Simon West, con John Travolta, Madeleine Stowe, Timothy Hutton – Consigliato sì