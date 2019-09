Stasera in tv 8 settembre 2019 Finlandia – Italia, Moulin Rouge e Segreti tra amici

Stasera in tv 8 settembre 2019 su Rai1 potremo seguire la partita Finlandia – Italia per le qualificazioni agli Europei 2020 mentre Canale 5 propone in prima tv il film Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici. Tra i programmi in tv di stasera anche il film Moulin Rouge, Hawaii Five – 0, Il ricco, il povero e il maggiordomo, La vacanza perfetta con Facchinetti e in replica Atlantide. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in on da stasera in tv domenica 8 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Finlandia – Italia. Alle 20:30 la Nazionale di Mancini scende in campo contro la Finalandia per le qualificazioni ai prossimi Europei – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five – 0. In prima tv stasera alle 21:20 i tre episodi Atto ostile, Cocoon e K’uomo che cadde dal cielo – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Moulin Rouge. Alle 21:20 va in onda il film del 2001 diretto da Baz Lhurmann, con Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA DOMENCIA 8 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici. Alle 21:15 in prima tv il film del 2017 diretto da Togel, con D. Zich e P. Fichte – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Il ricco, il povero e il maggiordomo. Alle 21:15 il film del 2014 per la regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, con Aldo, Giovanni e Giacomo sul tema della crisi economica – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una serata Bella… Nel blu dipinto di blu. In replica alle 21:30 la serata condotta da Rosita Celentano e Alfonso Signorini dedicata a Domenico Modugno e Franco Migliacci, i loro successi – Consigliato sì





Su La7 c’è Atlantide. Alle 21:15 in replica la storia della regina Elisabetta II da giovanissima ad oggi – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent – Best of. Alle 21:25 il meglio delle esibizioni sul palco – Consigliato sì – Su Nove c’è La vacanza perfetta. Alle 21:30 in replica il programma condotto da Francesco Facchinetti alla ricerca della vacanza ideale – Consigliato sì