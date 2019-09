La prova del cuoco, la prima parte in ritardo e con tanta emozione per Elisa Isoardi e Claudio Lippi (Foto)

Un inizio non semplice per La prova del cuoco oggi, la Rai ha giustamente scelto di dare spazio alla politica e a Elisa Isoardi e tutti gli altri non è rimasto che attendere per più di mezz’ora di andare in onda in diretta (foto). Inevitabile un po’ di tensione, tutto molto comprensibile, immaginate tutto pronto e l’ansia che era già forte per la prima che si trasforma in emozioni giganti. Non importa, andrà meglio domani e poi ci sono le grandi novità ma anche le grandi conforme. Natale Giunta, Alessandra Spisni, Ginevra Antonini, la conduttrice de La prova del cuoco è felice e infatti annuncia “gli attesissimi ritorni”: Cristian Bertol, Gino Sorbillo e Daniele Persegani. “Sarà una vera e propria gara dall’inizio alla fine ma la novità vera ha un nome e cognome” ed ecco che la Isoardi chiama lo zio Claudio Lippi.

LA PROVA DEL CUOCO, TUTTI EMOZIONATISSIMI PER LA PRIMA GARA FINALE

Prima puntata e purtroppo per La prova del cuoco salta un po’ tutto. Il discorso del Presidente del Consiglio Conte ha rubato tempo e spazio e a Lippi e alla Isoardi non resta che partire con saluti veloci e con la gara finale. Un inizio senza entusiasmo, tra presentazioni di cuochi, giudici, concorrenti e poco tempo per perdere tempo.





Spazio alla pubblicità e poi si inizia con le ricette. C’è nel pubblico anche la bellissima mamma di Elisa Isoardi. Speriamo che tutti si sciolgano piano piano, al momento il più brillante è Claudio Lippi, ma è ovvio, è immensa la sua esperienza in tv. Tocca a lui anche dare il via alla novità della 20esima edizione e bacia la Fumagalli. Noi come sempre seguiremo con voi ogni puntata. La prima impressione è che la presenza di Lippi sarà indispensabile così come la musica del maestro Andrea Casamento.