Alba Parietti dopo le brutte battute a Vieni da me attacca ancora l’opinionista di Caterina Balivo (Foto)

Non è stata una puntata di Vieni da me semplice da gestire per Caterina Balivo ieri e non sono stati momenti felici nemmeno per Alba Parietti, presente tra gli ospiti (foto). A fare infuriare Alba ci ha pensato l’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi, new entry del programma che avrà di certo ricevuto un po’ di richiami dopo la figuraccia di ieri. In diretta durante la seconda puntata di Veni da me la padrona di casa stava intervistando la showgirl e ha chiesto all’opinionista se avesse qualche domanda da fare. La domanda non arriva alle orecchie ella Parietti che ironica dice che con i suoi 58 anni portati con orgoglio è diventata. Peccato che all’ironia si sia aggiunto altro e Radini Tedeschi senza pensare abbia detto la frase peggiore che potesse dire.

COSA E’ SUCCESSO A VIENI DA ME TRA ALBA PARIETTI E DANIELE RADINI TEDESCHI

“Allora più che un’alba sei un tramonto”. Gelo immediato in studio, come si può solo pensare a una frase del genere e poi addirittura dirla. La Parietti non si è fatta zittire e ha commentato: “Tu sei un nobile? Ti manca un po’ di nobiltà, potrei darti delle lezioni”. Non finisce qui perché l’opinionista riesce a fare anche peggio con la domanda: “Come mai non ci sono state più pellicole come il Macellaio, è diventata vegana?”. Alba continua con il suo autocontrollo e risponde: “Ma la Rai ti paga per questa roba? Mi dispiace davvero…”. Arriva altro silenzio ed è Caterina Balivo a risolvere tutto cambiando argomento.

Parietti offesa dalle parole dell’ex marito





Questa mattina la difesa di tutti per Alba Parietti che sul suo profilo social posta l’intervento di Dagospia che inverte “Dal tramonto all’alba” e lei scrive: “Super ascolti per l’intervista ieri da Caterina Balivo, la “ tigre” come mi chiamano gli amici colleghi ruggisce ancora ( mi scrivono) ecco un poveretto che in un delirio di celebrità si sacrifica per farmi fare bella figura”.